«Является обязательным к исполнению». ЕС и ООН подтвердили решение МУС по аресту Нетаньяху В Израиле с негодованием отвергли обвинения МУС в адрес Нетаньяху и Галанта

МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Йоава Галанта и командующего ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Нидерланды заверили, что исполнят решение суда, Франция и Германия поддержали арест. Глава дипмиссии Жозеп Боррель считает обязательным исполнить требование. Израиль заявил, что это политическое решение, принятое из-за ненависти к евреям. В офисе Нетаньяху обвинили МУС в предвзятости.

Международный уголовный суд (МУС) отклонил протест Израиля и требование прекратить любые разбирательства относительно ситуации в секторе Газа и все же вынес решение арестовать премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года (день подачи ходатайства на арест), говорится на сайте суда.

Палата предварительного производства МУС единогласно вынесла эти два решения. Информация касательно самого расследования находится в секрете. Известно, что нашлись доказательства причастности Нетаньяху и Галанта

к измору голодом населения Газы, лишению их воды, лекарств, медицинских принадлежностей, топлива, электричества, преступлениям против человечности, преднамеренном нападении на гражданское население, причем эти преступления были систематическими.

МУС также считает, что Израиль оккупирует как минимум часть Палестины.

В решении сказано, что Израиль должен быть предоставить населению Газы доступ к гуманитарной помощи, на что дополнительно указывало международное сообщество и США. Товары первой необходимости так и не были предоставлены всем нуждающимся. Все это привело к гибели мирных жителей, в том числе детей. Также сильно страдали раненые, которым проводили ампутации и операции без анестезии из-за нехватки лекарств.

Согласно документу, решение было бы иным, если бы военные действия касались только Израиля и ХАМАС, но в них задействовано гражданское население Палестины.

МУС постановил арестовать и командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, но его, вероятно, ликвидировала израильская армия 13 июля.

Палестина ратифицировала Римский статут еще несколько лет назад, поэтому решения МУС действуют на ее территории. Израиль же документ подписал, но не ратифицировал.

Израиль негодует

«Израиль с негодованием отвергает абсурдные и ложные обвинения против него со стороны Международного уголовного суда, который является политически ангажированным и предвзятым органом. Нет более справедливой войны, чем та, которую Израиль ведет в Газе с 7 октября 2023 года»,

— цитирует канцелярию советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

В канцелярии утверждают, что главный прокурор, обвиняемый в домогательствах, коррумпирован, а судьи-антисемиты предвзяты. Якобы прокурор обещал не выносить решение, пока лично не приедет в Израиль и не выслушает позицию руководства страны. Однако в мае он неожиданно отменил визит и заявил о намерении выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта.

«Ни одно антиизраильское решение не помешает Израилю защищать своих граждан. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не поддастся давлению, не сдастся и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели, поставленные Израилем в начале операции», — говорится в сообщении.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение МУС «недобросовестным и возмутительным».

«Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное, возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех тех, кто борется за справедливость — от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня», — считает Герцог, цитирует ТАСС.

Президент добавил, что в Газе в тяжелом положении находятся заложники, что не учел МУС. Кроме этого, Израиль первый подвергся нападению, поэтому сейчас страна защищается.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в соцсетях заявил, что МУС «потерял всякую легитимность своего существования и деятельности». Чиновник считает, что суд не имел права выдавать ордер на арест израильтян, так как Израиль не является членом этой судебной инстанции.

«Фактически это атака на право Израиля на самооборону. Эта атака направлена против страны, которая подвергается самому масштабному нападению и угрозе в мире, а также единственной стране, которую другие страны региона открыто стремятся уничтожить», — заключил Саар, цитирует ТАСС.

Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии «Оцма ехудит» («Еврейская сила») Итамар Бен-Гвир в соцсетях предложил «распространить израильский суверенитет на всю территорию Иудеи и Самарии (Западного берега)» в ответ на выдачу ордера. Он добавил, что нужно строить поселения и разорвать любые связи Палестинской национальной администрацией в Рамалле, а также наложить санкции.

В ЕС арестуют Нетаньяху

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Иордании призвал страны-члены ЕС привести в исполнение решение МУС. По его словам, выдача ордеров не была политическим решением.

«Это решение является обязательным к исполнению, и все государства, все государства-участники суда, в том числе все члены Европейского союза, обязаны исполнить его», — сказал Боррель.

Президент Колумбии Густаво Петро считает, что США должны поспособствовать аресту Нетаньяху и Галанта.

«Это логичное решение. Нетаньяху -— это геноцид. Если [президент США Джо] Байден проигнорирует это решение, он просто приведет мир к варварству. Западная Европа должна восстановить свою независимость в международной политике и действовать в соответствии с постановлением суда», — написал Петро в соцсетях, цитирует ТАСС.

ХАМАС в своем заявлении призвал привлечь к ответственности и других израильских чиновников, чтобы остановить противоправные действия в Газе.

Кто уже подтвердил арест Нетаньяху

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс в беседе с РИА Новости заявил, что 125 стран, которые признали МУС, должны выполнять его решения:

«Мы уважаем независимость и компетенцию Международного уголовного суда в соответствии с Римским статутом во всех ситуациях и делах, в отношении которых он обладает юрисдикцией. Мы полностью поддерживаем его работу по привлечению к ответственности за наиболее тяжкие международные преступления. Государства-участники Римского статута обязаны уважать и приводить в исполнение решения Суда».

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп во время заседания заседания парламента пообещал исполнить решение МУС, если Нетаньяху или Галант окажутся на территории страны. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также поддержала решение МУС.

«Мы ценим независимость судов. Мы не можем выбирать, что сегодня нам нравится суд, а завтра нет», — передает Bild слова Бербок.

По данным Reuters, Франция также намерена действовать согласно уставу МУС.

20 мая 2024 года прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта, так как они виновны в нескольких военных преступлениях. Израиль сразу же это обжаловал, ссылаясь на то, что Римский статут не ратифицирован в стране.

МУС впервые начал преследовать официальное лицо Израиля — ближайшего союзника США. Хан также потребовал арестовать трех лидеров движения ХАМАС — руководителя политбюро Исмаила Хании, лидера в секторе Газа Яхьи Синвара и главы военного крыла организации ад-Дейфа. Но их уже ликвидировал Израиль.