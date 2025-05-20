Парламент Венгрии одобрил проект о выходе из международного уголовного суда

Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщило агентство Reuters.

Венгерское правительство объявило об этом шаге 3 апреля, вскоре после того, как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с государственным визитом в рамках редкой зарубежной поездки вопреки ордеру на арест МУС.

Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что этот суд, по мнению венгерских властей, стал политизированным. В качестве примера он привел ордер на арест Нетаньяху.

29 апреля глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что парламент проголосовал за выход страны из МУС.

Международный уголовный суд — это независимый судебный орган, который не входит в структуру ООН, созданный на основе Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу в 2002 году. В настоящее время членами МУС являются 125 стран.

Ранее эксперт назвал причины выхода Венгрии из МУС.