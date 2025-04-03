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Премьер Израиля прибыл в Венгрию

Премьер Израиля Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС
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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер об аресте Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает Times of Israel.

Это первая поездка Нетаньяху в Европу с момента, как в ноябре 2024 года МУС выдал ордер на его арест.

Салаи-Бобровницки в социальных сетях поприветствовал визит израильского премьера в Будапешт. Нетаньяху сопровождает его жена Сара.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордер на арест главы правительства Израиля, а также министра обороны страны Йоава Галанта. В релизе суда говорилось, что инстанция приняла соответствующее решение в связи с совершением политиками преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о ведении боевых действий на территории сектора Газа.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение МУС не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации Орбана Гергей Гуйяш уточнил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер Израиля может приехать в страну, не опасаясь ареста.

Ранее правозащитники призвали Венгрию арестовать премьера Израиля.

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