Трамп призвал Россию и Украину остановить боевые действия. Военная операция, день 1335-й

Развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и гарантирующей мир, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
⚡️Дональд Трамп подталкивал Владимира Зеленского к передаче России ряда территорий в ходе их встречи, которая вызвала «разочарование» у Киева, пишет Reuters.
«Посыл был таким: ваша страна замерзнет и будет уничтожена, если Украина не заключит сделку с Россией», — говорится в публикации.
Поезда на Сумском направлении ходят с задержкой после повреждения железнодорожной инфраструктуры, заявила «Укржелдорога» в своем Telegram-канале.
❗️В селе Ясные Зори Белгородской области украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие, два человека погибли, еще один получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
🔴Дональд Трамп пока не принял решения по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, передает Reuters со ссылкой на вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Будапешт на встречах с коллегами из стран ЕС выступит против продолжения военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Минобороны России показало кадры работы военных связистов группировки войск «Север».
«Подразделения связи развернули и поддерживают работу стационарных и мобильных узлов связи, применяя современные цифровые системы», — отметили в ведомстве.
Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России, пишет Reuters.
❗️В Ульяновской области предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме, пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме», — отметил он.
США продолжат работать над достижением мира в конфликте на Украине, даже если это займет месяцы или дольше, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
🔴Дональд Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России, пишет Reuters.
Украина рассчитывает в декабре добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка изданию Politico.
Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
⚡️Войскам России и Украины следует прекратить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения, заявил Дональд Трамп.
«Мы считаем, что им следует просто остановиться на линии соприкосновения», — отметил он.
🔴Над регионами России ночью сбили семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Крымом уничтожили три БПЛА, над Брянской областью — два, над Липецкой и Ульяновской — по одному.