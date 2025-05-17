В Госдуме призвали передислоцировать базы РФ в Сирии из-за постоянной угрозы

Военные базы России в Сирии нужно передислоцировать — сейчас они находятся там под постоянной угрозой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя соглашение Дамаска с дубайской компанией об инвестициях в порт Тартус, где находится единственный военно-морской логистический узел РФ в Средиземноморье.

«Сложно было бы ожидать, что после свержения в Сирии дружественного России президента Асада отношение к нам и нашим военным базам останется прежним. Тем более, что нынешние власти вполне определенно выказывают свое тяготение к Западу — объявление о награде в $10 млн за голову нынешнего сирийского президента от ФБР быстро сменилось его объятьями с Дональдом Трампом. Наши военные и дипломаты предпринимают максимум усилий для того, чтобы удержать ситуацию в правовом поле, чтобы спасти как можно больше христиан и просто сочувствующих России сирийских граждан, которые сейчас оказались под ударом. Но, думаю, не следует надеяться, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами продолжится в том же объеме, что и прежде. Лично я считаю, что базы постепенно, пока есть возможность, нужно оттуда передислоцировать, потому что в Сирии они сейчас находятся под постоянной угрозой, а это совершенно неприемлемо», — сказал Журавлев.

16 мая управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило о подписании меморандума на $800 млн с дубайской DP World для развития порта Тартус после выхода из соглашения с Россией.

Сделка стала продолжением январского решения нового сирийского правительства аннулировать соглашение 2019 года с Россией об управлении портом. При этом Дамаск не отказывается от соглашений о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжит переговоры с Дамаском по возможности сохранения военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.