На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал нового лидера Сирии «бойцом» и «крепким парнем»

Трамп: новый президент Сирии аш-Шараа является бойцом и крепким парнем
close
Annabelle Gordon/Reuters

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа является «крепким парнем» и «бойцом с сильным прошлым». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Молодой, привлекательный, крепкий парень. Очень сильное прошлое — он боец», — отметил он, комментируя встречу с сирийским лидером в Саудовской Аравии.

Накануне Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью «дать ей шанс». Выступая на форуме в Саудовской Аравии, президент США отметил, что прежние санкции, хотя и были «жесткими и парализующими», выполнили свою важную роль.

Министерство иностранных дел Сирии назвало решение Трампа об отмене санкций против Дамаска «поворотным моментом» для сирийского народа». В ведомстве подчеркнули, что данное решение дает Сирии жизненно важную возможность добиться стабильности, самодостаточности и значимого национального восстановления для народа.

12 мая газета The Times писала, что власти Сирии ради отмены санкций готовы предложить США доступ к разработке природных ресурсов по образцу соглашения Вашингтона с Киевом. При этом издание подчеркнуло, что Ахмед аш-Шараа все еще считается в США особо опасным террористом.

Ранее политолог объяснил, что значит для России сближение Сирии и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами