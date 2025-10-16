В Кремле заявили, что Путина могут пригласить в Сирию по дипломатическим каналам

Песков: аш-Шараа не пригласил Путина с визитом в Сирию в ходе встречи в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Сирии Ахмед аш-Шараа не пригласил Владимира Путина с визитом в свою страну в ходе встречи в Москве.

По словам представителя Кремля, об этом речи не шло, однако такие приглашения могут быть переданы по дипломатическим каналам.

15 октября в Москве состоялись переговоры российского и сирийского лидеров. Они начались в узком составе в 14:15 мск в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Около 16:00 мск Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе.

На встрече Путин сказал, что Россия в отношениях с Сирией всегда исходила из интересов сирийского народа. По его словам, Россия никогда не связывала развитие связей с Сирией с особыми интересами или политической конъюнктурой.

По словам Пескова, главы государств также должны были затронуть вопросы, связанные с дальнейшей судьбой российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Ранее аш-Шараа заявил о желании новых властей Сирии перезапустить отношения с Россией.