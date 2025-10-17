На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Твоя мама»: пресс-секретарь Белого дома грубо ответила журналисту на вопрос о Будапеште

Пресс-секретарь Белого дома Левитт нагрубила журналисту за вопрос о Будапеште
Nathan Howard/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт резко ответила журналисту издания HuffPost, который решил поинтересоваться, почему для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был выбран Будапешт.

На вопрос о том, кто предложил венгерскую столицу как площадку для переговоров, Левитт ответила: «Твоя мама», — пишет издание HuffPost.

Оказалось, что вопрос задал журналист, который в 2021 году опубликовал книгу о Трампе. В ней автор критиковал администрацию республиканца и желал ему поражения на выборах. При этом само название книги содержало оскорбление в адрес бывшего президента.

«Мы продолжим задавать вопросы представителям Трампа, особенно те, на которые они не хотят отвечать. Школьные насмешки нас не остановят», — написал журналист.

Не дождавшись ответа от Левитт, автор заметки предположил, что выбор Будапешта символичен — именно там в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от оставшегося в наследство от СССР ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

17 октября президент США Дональд Трамп объяснил, что выбрал Венгрию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным из-за премьер-министра страны Виктора Орбана. По словам американского лидера, Орбан является хорошим лидером и в Венгрии «нет многих проблем, которые есть в других странах». Также он предположил, что Орбан будет «очень хорошим» хозяином для встречи двух политиков.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.

