Главы ФРГ, Финляндии, Франции и премьер Италии прибыли в Белый дом

Мерц, Стубб, Макрон и Мелони прибыли в Белый дом на встречу с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыли в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию ведет телеканал Fox News.

До этого в Белый дом прибыли глава Еврокомисии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

По данным СМИ, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся лидеры стран ЕС.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.