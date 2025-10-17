На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Силы ПВО в Сочи отразили ракетную атаку. Военная операция, день 1332-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1332-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 61 украинский беспилотник, в Сочи система ПВО отразила ракетную атаку. Дональд Трамп вечером примет в Белом доме Владимира Зеленского, встреча пройдет за закрытыми дверями. Россия и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию конфликта, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
8:22

Владимир Зеленский встревожен сменой позиции Дональда Трампа относительно поставок ракет Tomahawk, пишет Bloomberg.

8:18

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины атакованы объекты инфраструктуры, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Пожары уже ликвидированы, без электроснабжения остались несколько сел.

8:12

В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ получили повреждения несколько электроподстанций, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На данный момент идут восстановительные работы», — отметил он в Telegram-канале.

8:08

⚡️Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным отказался от планов по поставкам ракет Tomahawk Украине, утверждает The Wall Street Journal.

8:07

Американские ракеты Tomahawk могут изменить ход боевых действий, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios.

8:06

В контролируемых властями Украины районах Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения, заявил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

8:05

❗️Россия и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию конфликта, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы ее продолжим, русские и украинцы не пришли к точке, в которой они смогут заключить сделку», — отметил он в интервью телеканалу Newsmax.

8:04

В Сочи система ПВО ночью отразила ракетную атаку, сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

8:03

Расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области, а расчет РСЗО «Торнадо-Г» накрыл огнем противника на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:02

❗️Дональд Трамп встретит Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября в 20:00 мск.

Встреча пройдет за закрытыми дверями в формате обеда. В 22:00 мск Трамп отправится во Флориду, следует из расписания американского лидера.

8:01

🔴Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Над Крымом уничтожили 32 беспилотника, над Ростовской областью — 13, над Черным морем — шесть, над Брянской областью — пять, над Тульской и Московской — по два, над Курской — один.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1332-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
