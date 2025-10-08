«Мощный импульс исчерпан». В Москве оценили шансы на мир на Украине после встречи Путина и Трампа

Значительная часть положительного эффекта от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске по урегулированию украинского конфликта уже исчерпана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления в Госдуме.
«Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца оказался в значительной мере исчерпан», — цитирует его РИА Новости.
Такая ситуация стала следствием деструктивной политики, прежде всего, европейских государств, о чем Москва говорит открыто и недвусмысленно, добавил Рябков.
По его словам, сейчас здание отношений России и США по вине американской стороны планомерно рушится, а трещины уже дошли до его фундамента. Кроме того, дипломат призвал «тысячекратно подумать» над последствиями передачи Украине крылатых ракет Tomahawk (дальнобойностью от 1600 км до 2500 км в зависимости от модификации).
Путин и Трамп обсудили вопросы, связанные с урегулированием российско-украинского кризиса, в Анкоридже 15 августа. Стороны не достигли сделки, однако российский лидер подчеркнул, что у него с американским коллегой «наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт», и Россия может прийти к скорейшему завершению конфликта. Глава Белого дома в свою очередь оценил встречу на «10 из 10».
В конце сентября Трамп после встречи с Зеленским изменил свою риторику в отношении Москвы. Он назвал Россию «бумажным тигром» и заявил, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию.
Разочарования Трампа
Накануне Трамп, в день рождения Путина, в очередной раз заявил о «разочаровании» российским коллегой. Американский президент признался, что решение конфликта на Украине стало непростой задачей.
«Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт на Украине] будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет», — отметил он во время общения с журналистами в Белом доме.
Похожее заявление глава Белого дома сделал 30 сентября. Трамп выступил перед высокопоставленными генералами в Куантико и подчеркнул, что «сильно разочарован» Путиным, который мог бы завершить конфликт за неделю. Однако он выразил уверенность, что военные действия все же удастся прекратить.
12 сентября американский лидер в интервью Fox News также выразил свое недовольство темпами урегулирования конфликта. По его мнению, мирным процессам все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.
«Подавленное состояние»
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств все еще находится в подавленном состоянии.
«Дипломаты занимаются своей работой. Они делают свою работу исправно, работают много, хотя по линии дипломатических ведомств до сих пор у нас диалог находится в подавленном состоянии», — отметил он на брифинге.
Однако на уровне глав государств ситуация в двусторонних отношениях России и США «чуть-чуть иная, она более живая», добавил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также подчеркивал, что украинская сторона «не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп». По его словам, в «конкретных делах», которые обсуждаются между Россией и Украиной, возникла пауза, но не по вине Москвы.
В Кремле рассчитывают, что Трамп сохраняет «политическую волю к выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров».
Украинский путь к дипломатии
Путь к «настоящей дипломатии» может открыть одностороннее прекращение огня в небе, считает президент Украины Владимир Зеленский. С такой инициативой он выступил 5 октября в своем Telegram-канале после массированной атаки российских войск по украинской инфраструктуре.
При этом окончания конфликта Киев ждет уже в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме по безопасности в Варшаве 29 сентября.
После сентябрьской встречи Зеленского и Трампа появилось больше уверенности в этом, поскольку была получена «дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении», подчеркнул он.
Однако Сибига заявил, что не видит возможности провести мирные переговоры в Москве, как ранее предлагал Путин. Стороны не согласовали ни одну из площадок для переговоров, перспективы встречи как в двустороннем формате (Путин — Зеленский), так и в трехстороннем (с участием Трампа) остаются неизвестными.