«Мощный импульс исчерпан». В Москве оценили шансы на мир на Украине после встречи Путина и Трампа

МИД РФ: импульс к урегулированию на Украине, заданный на Аляске, исчерпан
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года

Jeenah Moon/Reuters
Импульс для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который последовал после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске, оказался исчерпан, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, причиной этому стала деструктивная политика Европы. Кроме того, дипломат признал, что российско-американские отношения дали трещину. В Кремле подчеркнули, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств сейчас находится в «подавленном» состоянии.

Значительная часть положительного эффекта от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске по урегулированию украинского конфликта уже исчерпана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления в Госдуме.

«Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца оказался в значительной мере исчерпан», — цитирует его РИА Новости.

Такая ситуация стала следствием деструктивной политики, прежде всего, европейских государств, о чем Москва говорит открыто и недвусмысленно, добавил Рябков.

По его словам, сейчас здание отношений России и США по вине американской стороны планомерно рушится, а трещины уже дошли до его фундамента. Кроме того, дипломат призвал «тысячекратно подумать» над последствиями передачи Украине крылатых ракет Tomahawk (дальнобойностью от 1600 км до 2500 км в зависимости от модификации).

Путин и Трамп обсудили вопросы, связанные с урегулированием российско-украинского кризиса, в Анкоридже 15 августа. Стороны не достигли сделки, однако российский лидер подчеркнул, что у него с американским коллегой «наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт», и Россия может прийти к скорейшему завершению конфликта. Глава Белого дома в свою очередь оценил встречу на «10 из 10».

В конце сентября Трамп после встречи с Зеленским изменил свою риторику в отношении Москвы. Он назвал Россию «бумажным тигром» и заявил, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию.

Разочарования Трампа

Накануне Трамп, в день рождения Путина, в очередной раз заявил о «разочаровании» российским коллегой. Американский президент признался, что решение конфликта на Украине стало непростой задачей.

«Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт на Украине] будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет», — отметил он во время общения с журналистами в Белом доме.

Похожее заявление глава Белого дома сделал 30 сентября. Трамп выступил перед высокопоставленными генералами в Куантико и подчеркнул, что «сильно разочарован» Путиным, который мог бы завершить конфликт за неделю. Однако он выразил уверенность, что военные действия все же удастся прекратить.

12 сентября американский лидер в интервью Fox News также выразил свое недовольство темпами урегулирования конфликта. По его мнению, мирным процессам все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

«Подавленное состояние»

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств все еще находится в подавленном состоянии.

«Дипломаты занимаются своей работой. Они делают свою работу исправно, работают много, хотя по линии дипломатических ведомств до сих пор у нас диалог находится в подавленном состоянии», — отметил он на брифинге.

Однако на уровне глав государств ситуация в двусторонних отношениях России и США «чуть-чуть иная, она более живая», добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркивал, что украинская сторона «не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп». По его словам, в «конкретных делах», которые обсуждаются между Россией и Украиной, возникла пауза, но не по вине Москвы.

В Кремле рассчитывают, что Трамп сохраняет «политическую волю к выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров».

Украинский путь к дипломатии

Путь к «настоящей дипломатии» может открыть одностороннее прекращение огня в небе, считает президент Украины Владимир Зеленский. С такой инициативой он выступил 5 октября в своем Telegram-канале после массированной атаки российских войск по украинской инфраструктуре.

При этом окончания конфликта Киев ждет уже в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме по безопасности в Варшаве 29 сентября.

После сентябрьской встречи Зеленского и Трампа появилось больше уверенности в этом, поскольку была получена «дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении», подчеркнул он.

Однако Сибига заявил, что не видит возможности провести мирные переговоры в Москве, как ранее предлагал Путин. Стороны не согласовали ни одну из площадок для переговоров, перспективы встречи как в двустороннем формате (Путин — Зеленский), так и в трехстороннем (с участием Трампа) остаются неизвестными.

