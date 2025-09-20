Владимир Зеленский отверг корейскую модель прекращения российско-украинского конфликта. Он допустил, что мирного договора может не быть, но Киев при этом намерен добиться предоставления гарантий безопасности. Однако, по мнению экс-президента Украины Виктора Ющенко, ВСУ необходимо идти дальше — на Москву. Тем временем в Совфеде сообщили, что единственный вариант для Украины — «капитулировать перед Россией и принять ее условия».

Корейский сценарий не подходит для завершения боевых действий между Россией и Украиной, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это могут так риторически говорить, что может быть тот или иной сценарий. Но у нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. Вот что имелось в виду», — цитирует его УНИАН.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, поскольку «может случиться так, что не будет финального документа об окончании войны». Также он согласился с позицией президента Франции Эммануэля Макрона, по мнению которого «прекращения огня достаточно, чтобы давать гарантии безопасности».

«Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую. Потому что у нас так, как у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны», — высказался украинский лидер.

Важно, чтобы предоставленные Украине гарантии безопасности не дали возможности для «новой агрессии», добавил Зеленский.

Уступок не будет: Зеленский готовится к «трудным решениям» для продолжения боев В случае ухудшения ситуации на фронте «тяжелым решением» президента Украины Владимира Зеленского... 19 сентября 16:20

Помимо этого, президент Украины выразил недовольство тем, что до сих пор не введены «серьезные санкции» против России, и союзники Киева «тратят много времени впустую», пока ждут шагов от американского президента Дональда Трампа, пишет The Guardian.

По мнению Зеленского, рестрикции против Москвы должна поддержать «вся Европа».

Что означает корейский сценарий? Корейский сценарий подразумевает заморозку конфликта — формальное завершение войны без подписания мирного договора. Таким был итог войны между Северной и Южной Кореей в период с 1950 до 1953 года. Граница между двумя Кореями была установлена вдоль 38-й параллели. Официальный договор о мире между сторонами до сих пор не заключен

«Трагическое перемирие»

При этом в начале сентября Зеленский в интервью Le Point заявил, что при урегулировании конфликта «возможно все», в том числе корейский сценарий. Он обратил внимание на то, что Сеул имеет главного союзника в лице Вашингтона, который не позволяет Пхеньяну взять под контроль территорию Южной Кореи.

Однако полное повторение «южнокорейской модели» может не подойти Киеву с точки зрения безопасности. Зеленский отметил, что в Северной Корее проживают примерно 20 млн человек, а в России — 140 млн.

«Масштаб этих угроз несопоставим. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше», — сказал украинский президент.

Первая война реактивной авиации. Как завершились боевые действия на Корейском полуострове 27 июля 1953 года формально завершилась Корейская война — она продолжалась три года... 27 июля 09:01

Примечательно, что тема корейского сценария относительно завершения конфликта на Украине неоднократно поднималась в западных СМИ. В частности, британское издание The Spectator писало, что Украина «движется в направлении демилитаризованной зоны в корейском стиле».

«Замороженная военная граница; трагическое перемирие, которое может продлиться десятилетиями», — спрогнозировал журнал.

Альтернативное мнение Ющенко

Тем временем экс-президент Украины Виктор Ющенко отверг призывы к заключению мира по текущей линии боевого соприкосновения и заявил, что украинским войскам следует наступать на Москву.

«Я уже в таком возрасте, что могу говорить: у меня есть свое представление, и я могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит — давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю — и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!» — сказал он в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Ющенко, отметила, что за всеми решениями в жизни бывшего президента Украины стоит его супруга — сотрудница Госдепа Кэтрин Клэр Чумаченко.

«Родители ее — остарбайтеры. Этим словом назывались вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне. Почему «ост» — по заголовку кампании, согласно которой нацисты должны были определить славян в качестве трудовой силы себе в услужение или уничтожить их. После Германии семья оказалась в США, где влилась в ряды украинских националистов. Украинцы — как миролюбивая, работящая нация — Западу не нужна. Нужны «осторбайтеры», либо трупы. Вот они и реализуют эту концепцию», — сказала она в беседе с kp.ru.

Генерал СБУ заявил о маленьких шансах Украины «победить» Россию Украина имеет мало шансов одержать победу над Россией без привлечения к боевым действия войск... 13 сентября 08:44

Инициативу Ющенко также раскритиковали в Верховной раде. Нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале подчеркнул, что Ющенко всегда был «бесполезно-блаженным идиотом».

«К счастью, он не забывает периодически напоминать об этом, как сегодня, заявлением о том, что нам нужно идти на Москву», — написал он.

«Вариантов нет»

В Москве самостоятельно решат, когда заканчивать боевые действия и закреплять это на бумаге, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Российский верховный главнокомандующий сам решит, когда закончится конфликт, и закрепят это документально со странами, готовыми прекратить боевые действия на Украине, бессмысленный загон украинцев. А сами украинские власти умирать не собираются, Умеров себе виллы, квартиры купил в США», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

«Наклянчили на защиту Европы». У экс-министра обороны Украины нашли виллы в США Центр противодействия коррупции нашел у семьи экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в США... 19 сентября 14:51

По мнению парламентария, чем дольше длится конфликт, тем больше денег получит руководство Украины за рубежом. Колесник добавил, что официальные документы с Зеленским подписывать «нет смысла, так как он нелегитимен».

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что единственный вариант для Украины — «капитулировать перед Россией и принять ее условия».

«Других вариантов нет», — резюмировал сенатор.