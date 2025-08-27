Российские войска взяли под контроль Первое Мая в ДНР. Военная операция, день 1281-й

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, обсудят гарантии безопасности, а также возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
❗️Страны Запада ведут активную подготовку многосторонних гарантий безопасности Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Пора организовывать «формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки», считает он.
Лидер крупнейшей в нидерландском парламенте правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал отправлять украинских мужчин, проживающих в Нидерландах, обратно на Украину для помощи своей стране там, пишет РИА Новости.
По его словам, Нидерланды превратились в «огромный центр для беженцев».
В Курской области отменили ракетную опасность, она продлилась полтора часа, сообщил оперштаб региона.
Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр», уничтожив огневые позиции и боевую технику ВСУ, создал условия для продвижения мотострелков ВС России на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
В Ленинградской области летчик при массированной атаке БПЛА на регион 26 августа лично уничтожил пять целей, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
ВС России продвинулись под Лиманом, Покровском и на западе Запорожской области, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Deep State.
Гарантии безопасности Украине по модели 5-й статьи Устава НАТО — основной рассматриваемый западными союзниками Киева механизм. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет ТАСС.
Главы МИД Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов, Люксембурга) в ходе визита в Одессу 26 августа объявили о намерении накачивать Украину летальным оружием «в пику мирным усилиям» РФ и США. Об этом говорится в комментарии посольства России в Бельгии, которое также курирует отношения с НАТО.
🔴На территории Орловской области объявлена авиационная опасность, сообщается в официальном приложении МЧС России.
Два человека получили ранения в результате обстрелов Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Россия негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, подчеркнул Дмитрий Песков.
Гарантии безопасности — одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня, добавил пресс-секретарь российского президента.
Владимир Путин занимает ответственную позицию, поэтому ВС России бьют лишь по военным и околовоенным целям, заявил Дмитрий Песков, комментируя рассуждения про атаку на Киев «Орешником».
Россия надеется, что посреднические усилия со стороны Дональда Трампа по урегулированию на Украине продолжатся, они важны, заявил Дмитрий Песков.
Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата, добавил он.
⚡️Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Руководители переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте, Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда, уточнил он.
🔴Над Белгородской областью около 11:30 мск уничтожен украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
Госдолг Украины за июль вырос на $1,29 млрд и превысил $186 млрд, сообщило министерство финансов страны.
🔴Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 27 августа
▪️Войска «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Кондратовки, Старой Гуты, Павловки, Андреевки, Юнаковки и Садков Сумской области, Волчанска и Мелового Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих.
▪️Войска «Запад» ударили по позициям украинской армии в окрестностях Малиновки, Изюма, Купянска Харьковской области и Дробышево ДНР. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих.
▪️Подразделения «Южной» группировки войск атаковали военнослужащих ВСУ в районах Александро-Шультино, Серебрянки и Дружковки ДНР. Противник потерял до 190 военнослужащих.
▪️Войска «Центр» освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР и ударили по позициям ВСУ в окрестностях Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки ДНР. ВСУ потеряли более 400 военнослужащих.
▪️Войска «Восток» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Великомихайловки, Березового, Гавриловки, Сосновки, Январского Днепропетровской области и Новогригоровки Запорожской области. Противник потерял до 215 военнослужащих.
▪️Войска «Днепр» ударили по позициям украинской армии в окрестностях Новотроицкого Запорожской области и Антоновки Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих.
По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожены:
- 665 самолетов;
- 283 вертолета;
- 79 826 БПЛА;
- 625 зенитных ракетных комплексов;
- 24 817 танков и других боевых бронированных машин;
- 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 28 968 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 40 480 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Минобороны РФ: ВС России за сутки поразили пункты управления и места сборки беспилотников ВСУ.
Российские средства ПВО сбили за сутки в зоне СВО две авиабомбы, два снаряда HIMARS и 162 беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ за прошедшие сутки атаковали 88 беспилотниками шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Сумской области.
❗️Планы Европы по отправке военных на Украину негативно воспринимаются населением европейских стран, пишет Wall Street Journal.
Европейские лидеры сталкиваются с «неудобным фактом»: многие избиратели выступают против любой миссии, которая подвергнет солдат риску, говорится в публикации.
ВС России ночью атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР и Запорожской области, пишет «Страна.ua» со ссылкой на минэнерго Украины.
Европа опасается направлять войска на Украину из-за опасений, что США могут в любой момент прекратить с ними обмен разведданными, пишет The Guardian.
🔴Над Орловской областью около 9:10 мск уничтожен украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, которым украинские власти планируют разрешить выезд из страны, должны будут иметь при себе военно-учетный документ, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».
Отправка военных Швейцарии на Украину для участия в «миротворческой миссии» возможна только в рамках мандата ООН или ОБСЕ. Об этом ТАСС заявила Урсина Бентеле, глава пресс-службы Государственного секретариата по вопросам безопасности (SEPOS), входящего в структуру минобороны конфедерации.
Минобороны России показало кадры боевой работы снайперских пар ивановских десантников, которые ежедневно уничтожают живую силу ВСУ под Часовым Яром.
В подконтрольной Киеву части ДНР после «прилета» разрушена обогатительная фабрика ДТЭК, пишет «Страна.ua».
Обогатительные мощности предприятия больше не пригодны для работы. Фабрика снабжала углем тепловую генерацию Украины, добавило издание.
11 домов, предварительно, повреждено после атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС городские власти.
Мобилизация женщин и мужчин с 18 лет является вопросом выживания Украины, заявил командир батальона ВСУ Юрий Береза в эфире телеканала «Киев 24».
«Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех <...>. Кто сбежал за границу, не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам Украины быть гражданами Украины», — считает он.
🔴Режим ЧС ввели в районе поврежденных после атаки БПЛА домов в центре Ростова-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
❗️Силовики задержали 35-летнего волгоградца, который планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ, сообщили в ФСБ России.
Запад выписал Владимиру Зеленскому индульгенцию, причем на свои же деньги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник», комментируя атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»:
«Просто надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика», — отметила она.
Мирный житель Каменки-Днепровской в Запорожской области погиб в результате детонации субснаряда типа «колокольчик», когда косил траву, пишет ТАСС.
Украинцу Сергею Кузнецову, арестованному по делу о взрыве «Северных потоков», грозит до 15 лет по трем обвинениям — антиконституционному саботажу, преднамеренному взрыву и разрушению зданий, пишет РИА Новости.
Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск «Центр», уничтожив опорный пункт ВСУ, обеспечил наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщило издание «Общественное. Новости». Подробности не приводятся.
🔴На территории Орловской области объявлена угроза атаки БПЛА, сообщается в официальном приложении МЧС России.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила за «надежные» гарантии безопасности для Украины с присутствием западных миротворцев на территории республики, пишет Welt.
По ее словам, западные миротворцы должны быть «хорошо оснащены и способны защитить себя».
Расчеты 120-мм минометов группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.
❗️Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке на этой неделе.
«На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал», — отметил он в эфире Fox News.
⚡️Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться «в ближайшие дни или недели», пишет Politico.
По информации издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в сообщество.
Российские войска ударили по Полтавской области, повреждено предприятие энергосектора, сообщает «РБК-Украина».
ВС России атаковали город Сумы на северо-востоке Украины, повреждены объекты инфраструктуры, частично отсутствует электричество, пишет «Страна.ua».
Роботы российской разработки задействованы в разминировании приграничных территорий Курской области, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Киев рассматривает мирное предложение Москвы, Россия хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
По его словам, Вашингтон надеется до конца 2025-го или раньше найти «ингредиенты» к мирному соглашению.
В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше четырехэтажного многоквартирного дома, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Загорелась кровля дома на площади 250 квадратных метров. Пожар уже локализован. Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 55. Главное, что никто из людей не пострадал», — отметил он в Telegram-канале.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 26 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Ростовской областью сбили 15 БПЛА, над Орловской — четыре, над Белгородской — три, над Брянской и Курской — по два.