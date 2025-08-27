12:26

🔴Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 27 августа

▪️Войска «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Кондратовки, Старой Гуты, Павловки, Андреевки, Юнаковки и Садков Сумской области, Волчанска и Мелового Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих.

▪️Войска «Запад» ударили по позициям украинской армии в окрестностях Малиновки, Изюма, Купянска Харьковской области и Дробышево ДНР. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих.

▪️Подразделения «Южной» группировки войск атаковали военнослужащих ВСУ в районах Александро-Шультино, Серебрянки и Дружковки ДНР. Противник потерял до 190 военнослужащих.

▪️Войска «Центр» освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР и ударили по позициям ВСУ в окрестностях Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки ДНР. ВСУ потеряли более 400 военнослужащих.

▪️Войска «Восток» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Великомихайловки, Березового, Гавриловки, Сосновки, Январского Днепропетровской области и Новогригоровки Запорожской области. Противник потерял до 215 военнослужащих.

▪️Войска «Днепр» ударили по позициям украинской армии в окрестностях Новотроицкого Запорожской области и Антоновки Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих.