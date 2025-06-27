«Венгрия делает всю грязную работу». Сможет ли Украина вступить в ЕС?

Венгрия воспрепятствовала принятию решения саммита Евросоюза о начале переговоров по членству Украины в объединении. Премьер-министр Виктор Орбан обосновал это тем, что вступление Украины неизбежно втянет ЕС в конфликт с Россией. Смогут ли страны ЕС обойти вето Венгрии и на что дальше надеяться Киеву — в материале «Газеты.Ru».

Будапешт заблокировал принятие решения о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран из 27. Официальные переговоры могут начаться только при единогласном одобрении всех 27 государств-членов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может быть принята в Евросоюз и НАТО из-за продолжающегося военного конфликта с Россией. По его словам, вступление Украины неизбежно втянет другие страны объединения в конфликт с Москвой.

Орбан добавил, что его позиция совпадает с результатами венгерского референдума, в котором 95% проголосовавших высказались против вступления Украины в ЕС. Таким образом, Венгрия остановила процесс интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры.

Кроме того, Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России. По данным издания Index, решение заблокировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его мнению, санкции могут повлечь перебои в поставках газа и рост цен, а также нанести экономический ущерб Словакии из-за возможного нарушения контракта с «Газпромом». По его словам, убытки страны в этом случае могут достигнуть €20 млрд.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС дать четкий сигнал о вступлении Киева в союз.

«Сейчас необходимо четкое политическое послание, что Украина твердо стоит на европейском пути, и что Европа выполняет свои обещания. Любая задержка может дать повод усомниться в словах и обязательствах Европы», — сказал украинский лидер.

Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза в июне 2022 года. Киев заявлял, что надеется стать членом ЕС к 2030 году.

Реформируют ли Евросоюз

На последнем голосовании начало обсуждений о членстве Украины в Евросоюзе не поддержала только Венгрия и вряд ли она снимет вето до общенациональных выборов, которые запланированы на весну следующего года.

В связи с этим особо активные союзники Украины в Евросоюзе заявляли, что необходимо изменить принцип принятия решений внутри сообщества, чтобы не принимать во внимание никакие вето. Однако в реальности вряд ли европейские страны пойдут на это, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Никто из членов Евросоюза не будет менять устав организации, потому что на самом деле ведущие страны европейского союза вовсе не собираются принимать Украину. Все будут продолжать рассказывать сказки о том, как Киев хотят видеть членом ЕС, но реально палец о палец никто ударять не будет», — сказал Азаров «Газете.Ru».

По его мнению, у Украины нет никаких шансов повлиять на решение о вступлении в Евросоюз:

«Киев будет продолжать на каждой встрече поднимать этот вопрос, рассказывать о том, что они очень хотят вступить, но они ни по одному критерию не подходят. У Украины огромный пласт проблем, связанных с независимым правосудием, с коррупцией, с правами человека, и все это никто не собирается решать, и это тоже всем хорошо известно».

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В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, директор института стран СНГ, политолог Константин Затулин согласился с тем, что ради принятия Украины в Евросоюз никто не будет изменять устав организации, а потому и сделать Киев полноправным членом ЕС не получится.

«Конечно, Венгрии, Словакии и другим диссидентам Евросоюза приходится непросто в этой ситуации, так как официальный Брюссель пытается их всячески наказать. Той же Венгрии неоднократно отказывали в финансировании программ развития, что для такой страны как Венгрия очень даже существенно», — сказал депутат.

По его мнению, подобные дискуссии внутри ЕС — прямой путь к развалу союза, если не сейчас, то в ближайшем будущем:

«Тот факт, что Венгрия, Словакия и некоторые другие страны продолжают выступать против включения Украины, доказывает, что не только они на самом готовы бросить вызов этому вредному для развития Евросоюза сценарию».

Пустые обещания

В самой теме голосования было обозначено, что это только первый этап начала переговоров по вступлению Украины в ЕС, и даже он не был начат, а ведь может быть еще и второй этап, и третий, подчеркнул бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, даже из формулировки понятно, что Украину в ЕС принимать не собираются.

«Тут хочется вспомнить высказывания министра иностранных дел Польши Сикорского, который отметил, что Украина не будет членом Европейского союза, но надо обещать. Вот по этой схеме «надо обещать» и действуют в ЕС и НАТО. Они подогревают стремление Украины, но понимают, что это ничего не меняет», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» бывший нардеп.

Несмотря на то что у Венгрии с Украиной достаточно длительный конфликт, Орбан совершенно не зря говорит, что вступление Украины в ЕС грозит крахом для самой организации, уточнил Олейник.

«Вступление Украины будет прямой угрозой экономическим интересам Евросоюза. Чтобы привести в порядок страну, понадобятся сотни миллиардов долларов. А Евросоюз и без того тратит огромное количество средств на дотации для остальных членов», — пояснил бывший нардеп.

По мнению Олейника, Евросоюз может постараться «выкупить» решение Венгрии, но не факт, что в этом будет необходимость.

«Неоднократно бывало, что Венгрия накладывала вето на какие-то решения ЕС, и тогда Брюссель вынужден был давать финансовую поддержку самой Венгрии, чтобы купить ее решение. В этот раз также может быть задействован такой механизм, но Будапешт может и отказаться, так как в вопросе с Украиной затрагиваются не только интересы Венгрии, но и других стран, которые могли бы поддержать этот курс», — заключил Олейник.

Венгрия довольно часто выступает с особым мнением, и надо учитывать, что оно базируется исключительно на национальных интересах, а вовсе не на желании защитить Москву, как об этом пишут некоторые западные эксперты, заявил «Газете.Ru» директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«Несмотря на то, что против на этот раз высказалась только Венгрия, эта несчастная Украина никому в Евросоюзе не нужна в принципе. Здесь есть определенная двуличность, так как все остальные страны ЕС якобы выражают свое недовольство Венгрией, а с другой стороны, думают, как же хорошо, что есть такая Венгрия, которая делает за нас грязную работу», — пояснил политолог.

Он считает, что европейские страны, конечно, обещают принять Украину, но точно знают, что Венгрия заблокирует это решение, поэтому можно пообещать даже то, что им самим не выгодно.