«Три линии обороны». Как на Западе видят Украину после СВО

FT: Запад создаст на Украине три линии обороны после завершения конфликта

Власти США готовы предоставить разведывательные ресурсы и осуществлять контроль на поле боя в рамках любого западного плана безопасности для послевоенной Украины, а также примут участие в европейской системе противовоздушной обороны страны, пишет Financial Times со ссылкой на европейских и украинских официальных лиц. В то же время часть администрации Дональда Трампа все еще выступает против любого участия Вашингтона в послевоенном урегулировании на Украине.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Вашингтон будет участвовать в «координации» гарантий безопасности для Украины, когда конфликт будет завершен.

Штаты готовы предоставить «стратегические ресурсы», включая наблюдение и рекогносцировку (ISR), средства управления и противовоздушной обороны, для обеспечения любого наземного развертывания войск под европейским руководством, сообщили четыре источника FT, знакомые с ходом переговоров.

«Коалиция желающих» во главе с Великобританией и Францией обещает защитить послевоенную Украину от «любой будущей российской агрессии», однако собеседники издания в частном порядке признают, что развертывание сил может быть безопасно осуществлено только при поддержке США.

FT напоминает, что Вашингтон уже поставляет Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot.

Послевоенная же поддержка будет включать в себя американскую авиацию, логистику и наземные радиолокационные станции, которые будут обеспечивать авиационную безопасность для украинских городов.

Участие США позволит осуществлять спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию действий западных сил в стране.

Линии обороны

План западных стран предполагает возможное создание трех «линий обороны» на территории постконфликтной Украины, одна из которых – демилитаризованная зона, которую будут патрулировать нейтральные миротворцы из третьей страны, по согласованию Украины и России.

На российско-украинской границе будут находиться только бойцы ВСУ, но вооруженные и подготовленные НАТО. На третьей линии разместят европейские силы.

Новое предложение Трампа зависит от будущих обязательств европейских столиц разместить десятки тысяч военнослужащих на Украине и «все еще может быть отозвано». Тем не менее само его существование показывает существенное изменение позиции лидера США, ранее исключающей любое участие в системе гарантий безопасности Украины после окончания СВО.

США по-прежнему выступают против размещения собственных войск на Украине, отмечают собеседники газеты. Кроме того, часть сотрудников администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся даже к любому участию Вашингтона в послевоенных гарантиях.

Западные войска на Украине

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что войска западных стран будут присутствовать на украинской территории «с разным уровнем вовлеченности».

«Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности, но не мне решать и говорить о boots on the ground («сапоги на земле»). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников «коалиции желающих», — сказал он на встрече с министром финансов ФРГ Ларсом Клингбейлем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Москва выступает против присутствия войск НАТО на Украине, а гарантии безопасности не должны включать интервенцию на часть украинской территории. 18 августа официальный представитель дипведомства Мария Захарова подчеркнула, что заявления представителей «коалиции желающих» о возможном размещении на Украине западного военного контингента направлены на подрыв мирных усилий России и США.

Президент России Владимир Путин в августе по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что согласен с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности, но против членства Киева в НАТО.