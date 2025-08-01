«Привези положительные новости». Зачем Уиткофф снова едет в Москву

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф посетит Москву. В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новый визит произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть. Зачем Уиткофф прилетит в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф посетит Москву после того, как завершит официальный визит в Израиль. Об этом журналистам в Белом Доме заявил сам Дональд Трамп вечером 31 июля.

«Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о зарубежных визитах Уиткоффа.

Это будет не первый визит спецпосланника (первый визит Стивена Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Второй раз Уиткофф приезжал в Москву 13 марта и был принят лично Владимиром Путиным. Последний визит состоялся в апреле, когда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева), но на этот раз он происходит на фоне ультиматума Трампа.

Американский президент пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против российской нефти, если не будет достигнут прогресс в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Сначала глава Белого дома установил срок в 50 дней для прекращения боевых действий, но позже сократил его до 10–12 дней. Срок ультиматума подойдет к концу 8 августа. Американский лидер также заявил о своем разочаровании Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы.

Со своей стороны президент России заявил, что разочарования «возникают от избыточных ожиданий». Таким образом он прокомментировал позицию стран, которые «разочарованы» его внешней политикой, в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Вызывает только смешки». К чему может привести ультиматум Трампа 29 июля Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу... 30 июля 18:04

По мнению Путина, для урегулирования конфликта необходимо «вести обстоятельные разговоры». Он подчеркнул, что делать это необходимо не на публике, а «спокойно, в тиши переговорного процесса».

Поездка связана с ультиматумом

После неожиданной новости о том, что спецпредставитель президента США приедет в Москву, эксперты со всего мира стали делать предположения о том, с чем может быть связана поездка и чего на самом деле хочет добиться Трамп.

Журналисты издания Axios считают, что приезд Уиткоффа в Россию связан с ультиматумом Трампа, который истекает через неделю. В течение последних шести месяцев Трамп воздерживался от введения санкций против России и не исключено, что Уиткофф хочет обсудить все возможности с российским руководством.

С данной точкой зрения согласен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что Уиткофф едет в Москву, чтобы попытаться сгладить то напряжение, которое возникло после ультиматума Трампа.

«Россия не может полностью проигнорировать шантаж Трампа, но при этом Вашингтон не хочет полностью разрывать отношения, потому что это негативно скажется на имидже американской администрации. Именно поэтому американский президент принял решение послать своего лучшего переговорщика спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию, чтобы сгладить напряженность», — пояснил депутат.

По его мнению, Трамп понимает, что реализовать те угрозы, которые он выдвинул против России, будет достаточно проблематично.

«Заявления, которые делал американский лидер, могут быть с трудом реализованы. Даже если Вашингтон пойдет на санкции против российской нефти, то это скажется и на самих США. Это обоюдоострая шашка, так как может вызвать шквал критики внутри Соединенных Штатов», — заключил Чепа.

Последний шанс продвинуться

Американская газета The New York Times отмечает, что Трамп мог направить Уиткоффа, чтобы попытаться продвинуться в переговорах по Украине. Однако нет никаких оснований полагать, что последнее взаимодействие с Россией будет более полезным, чем предыдущие встречи.

Трамп передал Уиткоффу полномочия на «доверительную беседу» с президентом Путиным, чтобы попытаться склонить Кремль к хоть каким-то изменениям позиции. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«У Уиткоффа есть полномочия от Трампа на доверительную беседу. И это очередная попытка склонить Путина к принятию компромиссов. Однако это уже не первый визит спецпосланника в Москву и, в общем-то, сценарий разговора для нас уже известен. Я думаю, что эта встреча повторит все предыдущие», — сказал политолог.

При этом, по его мнению, тот факт, что Трамп стремится как-то договориться с Москвой, совершенно не исключает введения санкций против российской нефти.

«С точки зрения Трампа введение санкций — это способ стимулировать договоренности. Поэтому я не думаю, что разговор Уиткоффа с российским лидером, который, возможно, состоится в Москве, как-то повлияет на намерение ввести санкции. Другое дело, что Трамп может точно так же, как он сначала сократил срок ультиматума, внезапно его продлить, чтобы не вводить ограничения прямо сейчас», — добавил Лукьянов.

Насколько ситуация изменится после реализации ультиматума, зависит уже не от США, а от стран, которые закупают российскую нефть, считает политолог.

«Трампа в целом очень раздражает, что нет абсолютно никакого движения в украинском процессе после того, как он приложил усилия. Ему не столь важно, что Россия не идет на уступки, его скорее бесит, что ничего не поменялось, потому что он привык, что от его действий что-то происходит», — заключил Лукьянов.

Трамп уже проиграл

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий придерживается более радикальной позиции относительно визита Уиткоффа в Россию. В комментарии для «Газеты.Ru» он заявил, что Трамп изначально принял неверный подход относительно ведения внешней политики и сам себя загнал в ловушку, но надеется, что Уиткофф поможет ему из этой ловушки выбраться.

«Трамп окончательно загнал себя в ловушку, выступая в Шотландии. После тех обещаний его внешней политики фактически нет, а есть согласованная с Европой и евроатлантическими структурами традиционная для США политика двухпартийного консенсуса. Трамп попал в сложное положение, когда ему нужно вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но в то же время он понимает, что это навредит самим США, да и не напугал он никого этими пошлинами», — пояснил американист.

Он добавил, что изначально Трамп выдвинул ультиматум, чтобы сохранить видимость власти, ведь, если бы этого не сделал он сам, то это сделал бы конгресс США.

«Трамп хотел показать, что он не зависит от конгресса, но сам себя загнал в ловушку. Спустя время стало ясно, какой разрушительный эффект на цены на нефть будут иметь пошлины, и американскому лидеру надо как-то поворачивать назад. Поэтому сейчас он попытается сделать вид, что в переговорах с Россией есть какой-то прогресс, а потому необязательно реализовывать ультиматум», — сказал Дробницкий.

Политолог считает, что Трамп надеется на положительные новости из Москвы от Уиткоффа, которые позволили бы как-то аргументировать отсрочку введения пошлин: «Дональд Трамп начал думать: кто мне всегда приносил успех, хоть какой-то. Вот, Стивен Уиткофф! Поезжай-ка ты в Россию и привези положительные новости, сделай вид, что дело идет. Может быть, я как-нибудь в этой ситуации вырулю».

Однако, по мнению политолога, визит Уиткоффа ничем не сможет помочь.

«Политически Трампа уже связали евроатлантические элиты. Он не сможет куда-либо двинуться, а потому остается только делать вид, что есть какой-то прогресс в переговорах. При этом в сентябре конгресс вернется с каникул и просто проведет все необходимые решения без одобрения Трампа», — резюмировал Дробницкий.