«Вы предлагаете остановить нашу экономику?» Партнер России ответил на угрозы Запада

Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами обвинил страны Запада в двойных стандартах: несмотря на давление на Нью-Дели из-за закупок нефти у России, сами западные государства продолжают покупать у Москвы редкоземельные металлы. Дипломат подчеркнул, что отказ от российской нефти нанесет удар по индийской экономике. При этом эксперты сомневаются, что Дональд Трамп действительно введет пошлины в 100% для Индии и Китая из-за закупок российской нефти.

Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами заявил, что страны Запада давят на Нью-Дели, требуя отказаться от закупок нефти у России, при этом сами продолжают закупать российские редкоземельные металлы.

«Мы занимаем третье место в мире по потреблению энергии. Мы импортируем более 80% нашей продукции. Что вы предлагаете нам делать? Остановить нашу экономику?» — приводит слова дипломата газета Hindustan Times.

Дораисвами также отметил, что страны Запада, которые критикуют Индию за отношения с Россией, сами поддерживают «для собственной выгоды» отношения с государствами, которые для Нью-Дели являются «источником трудностей».

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100%-ные вторичные пошлины в отношении России и стран, поддерживающих с ней торговлю, если не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта.

После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Индии, Китаю и Бразилии, предупредив их о серьезных последствиях, к которым могут привести возможные американские санкции. Он призвал эти страны использовать свое влияние и побудить Москву вернуться за стол переговоров.

В ответ министр нефти Индии Хардип Сингх Пури подчеркнул, что его страна готова справиться с возможными ограничениями: Нью-Дели диверсифицировала энергопоставки и сможет заменить российскую нефть альтернативными источниками, включая Бразилию и Канаду. Он также отметил, что число стран, у которых Индия закупает газ, увеличилось с 27 до 40.

28 июля в в Стокгольме начались переговоры по торговле между США и Китаем, вашингтонскую делегацию возглавляет министр финансов Скотт Бессент. The New York Times сообщает, что глава минфина США говорил, что Вашингтон потребует, чтобы Китай прекратил покупать российскую и иранскую нефть.

«Пустая болтовня»

Ранее директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил ТАСС, что Китай не откажется от закупок российской нефти, несмотря на угрозы США.

«Китай, учитывая и так уже высокий уровень введенных пошлин и его общую геополитическую позицию, скорее всего, постарается сохранить максимум текущих объемов российского импорта», — сказал эксперт.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что Трамп не введет 100%-ные пошлины против РФ и ее торговых партнеров по истечении нового срока в 10–12 дней, объявленного президентом США 28 июля.

Трамп сократил срок ультиматума для России до 10-12 дней. Как он это объяснил? Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным, и... 28 июля 19:10

«Думаю, в реальности этого не произойдет. Он сам понимает, что против России было инициировано больше санкций, чем против Ирана, КНДР, Венесуэлы и Белоруссии, и это ни к чему не приводит. Наоборот, привело к экономическому росту и увеличению политического, экономического суверенитета. Если это все-таки произойдет, его главная стратегия по отрыву России от Китая потерпит крах», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Западные эксперты также сомневаются, что Трамп выполнит свою угрозу, сообщает Reuters. Так, директор службы геополитических рисков консалтинговой компании Rapidan Energy Group заявил, что такой шаг будет иметь крайне негативные последствия для мировой экономики, и Вашингтон на него не решится.

«Если вы готовы пойти на радикальные меры, убрав с рынка более 4,5 млн баррелей в день, и готовы разорвать торговые связи с другими странами из-за того, что они импортируют российскую нефть, вы рискуете вызвать резкий скачок цен на нефть и коллапс мировой экономики», — заявил аналитик

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клэй Сигл сообщил Reuters, что все знают опасения Трампа по росту мировых цен на нефть, что сказывается и на экономике США, и что партнеры Вашингтона «могут отмахнуться от его угроз как от пустой болтовни».