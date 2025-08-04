Ковбойская игра без правил: готов ли Трамп поссориться с Индией из-за России

Американский президент Дональд Трамп обвинил Индию в том, что, покупая российскую нефть, она фактически финансирует российские войска в конфликте с Украиной. В ответ на угрозы американского лидера премьер-министр Нарендра Моди дал понять, что продолжит закупать российскую нефть и делать все, что может принести благо для Индии. Пойдет ли Трамп на конфликт с важнейшим американским партнером — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в интервью Fox Business заявил, что президент США Дональд Трамп считает Индию причастной к финансированию конфликта на Украине, так как правительство Нарендры Моди продолжает закупать российскую нефть.

«Он ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — подчеркнул чиновник.

По словам Миллера, Трамп рассматривает целый ряд рычагов давления в целях урегулирования конфликта на Украине, в том числе дипломатические и финансовые методы.

В ответ на угрозы президента США премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал перестать ориентироваться на американский рынок и покупать местные товары. При этом его администрация дала понять, что продолжит закупать российскую нефть.

«Моди выступил с вызывающим заявлением в связи с тарифными угрозами президента США Дональда Трампа. Правительство не давало индийским нефтеперерабатывающим компаниям указаний прекратить закупки российской нефти, и решение о приостановке закупок пока не принято», — сообщает Bloomberg.

Агентство называет Индию одной из главных целей Трампа, при помощи которой он стремится оказать давление на президента России Владимира Путина.

Российская нефть составляет от 35 до 40% от общего объема потребления сырой нефти в Индии. Относительно низкая цена на нее помогает стране снизить общие расходы на импорт энергоносителей, удерживать под контролем розничные цены на топливо и сдерживать инфляцию. Отказ от закупок нефти из РФ может привести к многомиллиардным убыткам.

С другой стороны, президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макналли заявил CNBC, что Индия не пойдет на разрыв отношений с США из-за российской нефти.

«Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, оказалась в ситуации, когда ей предстоит сделать сложный выбор: или продолжить импортировать углеводороды из РФ, или рисковать отношениями с США. Однако трудно представить, что Нью-Дели продолжит покупать российскую нефть, если под угрозой окажутся отношения с Вашингтоном», — говорится в материале.

Ранее Трамп обещал с августа ввести 25%-ные импортные пошлины на ввозимые из Индии товары, обосновывая решение «торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой».

Подобных заявлений будет больше

Многие представители российского экспертного сообщества осудили слова Трампа о причастности Индии к конфликту России и Украины. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что американский президент погряз в собственных же противоречивых заявлениях.

«Трамп делает бесконечное множество противоречивых заявлений, в которых сам же и погряз. Стоит начать с того, что если бы США не поддерживали Киев и не поставляли вооружение, то СВО давно бы закончилась. Вашингтону следует прежде всего помнить о себе, прежде чем обвинять Нью-Дели», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Индия — независимое государство, так что она самостоятельно будет решать, у кого и что закупать.

«Индия всегда поддерживала нейтральную позицию, в том числе и по вопросу российско-украинского конфликта. Все это прекрасно понимают, в том числе и Трамп, а подобные заявления скорее работают на его грозный образ среди американских избирателей», — заключил Чепа.

Американский президент абсолютно точно не будет портить отношения с Индией, а все его заявления вряд ли приведут к каким-либо реальным действиям, считает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

«Вашингтон абсолютно точно не готов разругаться с Нью-Дели. Последний выступает как стратегический партнер американцев по сдерживанию Китая в регионе, поэтому Трампу будет просто невыгодно портить связи», — пояснил экономист «Газете.Ru».

Есть и те, кто считает, что у Трампа нет необходимых рычагов давления, потому что за первые полгода пребывания на посту президента он уже использовал все возможные варианты, а потому сейчас перешел к пустым угрозам. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Я думаю, что больше реальных рычагов давления на Китай и Индию у Трампа нет, и сейчас он просто играет в словесную эквилибристику, которая имеет прямо противоположный эффект. Вместо того, чтобы как-то увеличить американское влияние, Трамп скорее заставляет сомневаться в себе, как в лидере», — сказал политолог.

Васильев предполагает, что в обозримом будущем подобных заявлений будет становиться все больше, однако они не будут оказывать никакого реального влияния на Индию, Китай, Бразилию или Россию.

«Тарифная политика американской администрации напоминает ковбойский стиль, что в общем-то выдает кризис американской дипломатии. Ковбои тоже должны иметь собственную этику и правила игры. Трамп же придерживается пока что исключительно игры без правил», — заключил Васильев.

Заигравшийся президент

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его американский коллега пытается при помощи пошлин вмешаться во внутренние дела других стран, включая Бразилию.

«Я считаю, что президент... может облагать налогами все, что пожелает. Но он (Трамп. — Газета.Ru) перешел все границы. Он хочет положить конец многостороннему подходу», — сказал да Силва.

Бразильский лидер подчеркнул, что страна не собирается уступать Соединенным Штатам по вопросам, которые касаются ее суверенитета.

В настоящий момент многие эксперты отмечают, что под влиянием внутриполитических проблем общественное доверие к американскому президенту заметно снизилось.

«Трамп по существу выступил против всех возможных международных крупных игроков и внутри страны сделал очень много заявлений, оскорбляющих его же соратников по партии. Многие аналитики считают, что эти заявления — просто блеф и рассчитаны в основном на публику. Однако вместе с этим подобные заявления-угрозы не вызывают и должной реакции у тех, на кого эти высказывания были направлены», — сказал американист Владимир Васильев.

По его мнению, стремление Трампа постоянно находиться в центре внимания СМИ может обернуться против него и сыграть с ним злую шутку.

«Сегодня окрик и угрозы сами по себе ничего не значат. Традиционно американские президенты вообще не вели себя, как Трамп. Президенты играли роль арбитров, добрых полицейских, а функции принуждения всегда выполняли помощники, госсекретари и послы. Трамп же полностью поменял правила игры и стал похож на вампира, который получает подпитку только от внимания прессы», — добавил политолог.

В свою очередь, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что американский президент несколько «заигрался».

«Трамп действительно заигрался и об этом свидетельствует снижение его рейтинга поддержки со стороны американцев. Всем понятно, что эта торговая война приведет к росту цен и инфляции, что только ухудшит уровень жизни простых граждан США. Американцы не готовы мириться с тем, что Трамп решает собственные геополитические задачи, нанося ущерб рядовым потребителям», — сказал эксперт.

Он напомнил, что в будущем году в Штатах состоятся промежуточные выборы в конгресс, а с учетом нынешней ситуации американский президент рискует потерять республиканское большинство.

«Если Республиканская партия утратит большинство в конгрессе, Трамп проведет оставшиеся два года своего срока так же, как и Байден, в статусе хромой утки. К этому сейчас и идут дела. Все это станет очень большой проблемой не только лично для Трампа, но и для всех его последователей из числа республиканцев», — заключил Зубец.