За ночь над Россией сбили 112 беспилотников. Военная операция, день 1256-й

В аэропортах Самары, Пензы, Саратова и Тамбова сняты введенные ночью ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.
С начала года в Белгородской области при разминировании уничтожены 3,5 тысячи боеприпасов на территории около 2 тысяч гектаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, большую помощь в их обнаружении оказывают жители: за этот же период на телефон Единой диспетчерской службы поступило около 4,5 тысяч звонков. Разминирование в приграничных районах пока невозможно.
❗ После атаки украинских беспилотников на Воронежскую область пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
❗ В Рязанской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на одно из предприятий, сообщил губернатор Павел Малков. Жертв и разрушений нет.
❗ В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Погиб сотрудник, охранявший один из атакованных объектов.
❗ В Пензенской области украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, есть пострадавшие, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники «Скорой помощи», угрозы их жизни нет», — написал он.
❗ Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Из-за падения обломков беспилотника загорелся дачный дом, находившийся в нем пожилой мужчина погиб.
❗ За ночь российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 112 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
34 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, 11 — над акваториями Черного и Азовского морей, 5 — на Самарской областью, 4 — над Пензенской областью, 2 — над Белгородской областью и по одному — над Липецкой областью и Крымом.