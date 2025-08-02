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За ночь над Россией сбили 112 беспилотников. Военная операция, день 1256-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1256-й день
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Константин Михальчевский/РИА Новости
За ночь дежурные средства ПВО сбили 112 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. В Самарской, Пензенской и Ростовской областях дроны атаковали промышленные предприятия, есть пострадавшие. В Харьковской области российские войска выбили подразделения ВСУ с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске, сообщает ТАСС. В НАТО работают над новым механизмом поставок оружия на Украину, сообщает Reuters. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:15

В аэропортах Самары, Пензы, Саратова и Тамбова сняты введенные ночью ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

09:03

С начала года в Белгородской области при разминировании уничтожены 3,5 тысячи боеприпасов на территории около 2 тысяч гектаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, большую помощь в их обнаружении оказывают жители: за этот же период на телефон Единой диспетчерской службы поступило около 4,5 тысяч звонков. Разминирование в приграничных районах пока невозможно.

08:56

После атаки украинских беспилотников на Воронежскую область пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

08:48

В Рязанской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на одно из предприятий, сообщил губернатор Павел Малков. Жертв и разрушений нет.

08:37

В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Погиб сотрудник, охранявший один из атакованных объектов.

08:26

В Пензенской области украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, есть пострадавшие, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники «Скорой помощи», угрозы их жизни нет», — написал он.

08:15

Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Из-за падения обломков беспилотника загорелся дачный дом, находившийся в нем пожилой мужчина погиб.

08:05

За ночь российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 112 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

34 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, 11 — над акваториями Черного и Азовского морей, 5 — на Самарской областью, 4 — над Пензенской областью, 2 — над Белгородской областью и по одному — над Липецкой областью и Крымом.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1256-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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