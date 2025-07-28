«Клещи» вокруг Покровска сжимаются: ВС РФ зашли на окраины Димитрова

Глава ДНР Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове и Красноармейске

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев в городе Димитров, который входит в Покровскую агломерацию. Ранее ВС РФ уже взяли под контроль населенные пункты Новоэкономическое и Зверево, что открыло им дорогу не только на Димитров, но и на Родинское. Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что Покровск фактически перешел в стадию оперативного окружения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бои начались в черте города Димитров (украинское название — Мирноград), сообщил в эфире «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

«После освобождения Новоэкономического теперь противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована пока еще в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении. И по той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска (украинское название — Покровск)», — добавил он.

Бои подтвердили и с украинской стороны. Военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной» рассказал, что ситуация на Мирноградском направлении сейчас «напряженная и активная». По его словам,

основное давление происходит с восточного фланга, где бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ продвинулись к окрестностям Мирнограда и пытаются зайти малыми штурмовыми группами в промышленные и дачные зоны.

Там, как отметил Мучной, уже идут ближние бои. Кроме этого, российская армия пытается выйти к жилой застройке с северо-востока и юга, нанося по тылам ВСУ удары с помощью ФАБ и БПЛА.

Что происходит на Покровском направлении?

22 июля военный корреспондент Юрий Котенок писал, что российские ДРГ и штурмовые группы начали просачиваться и накапливаться на юго-западных окраинах Покровска.

«Восточнее и севернее Димитрова (Мирнограда) ВС РФ продолжают охват и обход основных оборонительных рубежей ВСУ на нескольких участках в районе Родинского, заставляя противника раздергивать резервы и пытаться затыкать дыры», — уточнял журналист.

25 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоэкономическое и Зверево. Это отрыло российским бойцам дорогу сразу к трем городам на этом направлении — Родинскому, Миргороду и Покровску.

«Освобождение населенного пункта [Новоэкономическое] имеет важное стратегическое значение для развития наступления. Поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ», — рассказал военкор Александр Коц.

«Началось, судя по всему»: военкоры сообщили о наступлении России по трем направлениям Российские военнослужащие планируют масштабное наступление в зоне СВО. Уже сейчас, по сообщениям... 27 июля 19:25

По его словам, Миргород и Покровск являются последними городами на условном Центральнодонецком направлении, которые остаются под контролем ВСУ. Их освобождение, добавил журналист, позволит выйти на границы Днепропетровской области на данном участке фронта и высвободит силы для генерального наступления на славянско-краматорскую агломерацию.

«Клещи» сжимаются

Как рассказала «Страна.ua», наступление ВС РФ на Покровском направлении происходит по принципу «клещей». Покровская агломерация, в которую входит в том числе Мирноград, оказывается зажата — российская армия наступает на юго-западе в районе Зверево и на северо-востоке в районе Родинского. При этом, как отметило издание, наиболее интенсивные бои идут южнее Покровска.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», под огневым контролем ВС РФ также находятся практически все маршруты снабжения украинской группировки в Покровске.

«Фактически после первых крупных успехов ДРГ РФ на этом направлении

Покровск перешел в стадию оперативного окружения. Это еще не физическое кольцо, но уже классическая огневая изоляция района боевых действий»,

— говорится в публикации.

«Страна.ua» подчеркнула, что из крупных дорог Киев сейчас контролирует только трассу на Павлоград, однако и она уже находится под огнем российской армии.

Издание отметило, что ключевое значение для дальнейшего развития событий на Покровском направлении будут иметь бои за фланги — за Удачное и Котлино к юго-западу от Покровска и за Родинское к северо-востоку от Мирнограда. Также многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ предотвратить проникновение ВС РФ в Покровск со стороны Зверево.

Ситуация для ВСУ ухудшается

По данным «Страны.ua», Россия сконцентрировала вокруг Покровска значительные силы — более 100 тыс. человек. При этом подразделения ВСУ испытывают сильный дефицит личного состава, из-за чего оборона города не сплошная, а очаговая.

«Не все подробности можно озвучивать. Но ситуация для ВСУ стремительно ухудшается», — заявил aif.ru военный блогер Юрий Подоляка.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, гарнизон ВСУ в Покровске обречен, и Киев об этом знает.

«Уже несколько месяцев противник в чатах, в Telegram-каналах обсуждает, что оставаться там нельзя, что русские все равно возьмут город», — отметил Гагин.

Telegram-канал «Военная хроника» также написал, что несмотря на то, что оборона Покровска все еще идет, город постепенно списывается со счетов.

Официально украинские власти широко не комментируют ситуацию в Покровске, все чаще ограничиваясь словами о сложной обстановке. Это вызывает вопросы на Украине — ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась, что российские силы уже зашли в город, однако это остается незамеченным.