«Бои велись за каждый дом». Как брали Часов Яр и чем грозит ВСУ его потеря

Части и соединения армии России штурмом взяли Часов Яр, сообщило министерство обороны. Как сообщает ТАСС, российские войска в ходе боев уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции. Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

«В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Часов Яр», — так звучит официальное сообщение российского военного ведомства.

Хотя, вполне возможно, в этом случае можно было бы сказать и так: «Войска группировки «Юг» после длительной осады и упорных уличных боев полностью овладели городом и крепостью Часов Яр — важным узлом обороны Вооруженных сил Украины в ДНР, и ликвидировали крупную группировку противника, обороняющуюся в этом населенном пункте».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, в ходе боев была уничтожена крупнейшая группировка украинских военных за всю историю СВО.

«Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — говорится в сообщении.

Как шли бои

Боевые действия за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. Город располагается на господствующей высоте (отметка 247 м), а подступы к этому районному центру представляют собой открытую местность, отлично просматриваемую с Часова Яра, что создавало значительные трудности для российских войск, штурмующих город.

Населенный пункт был фактически превращен в город-крепость и представлял собой ключевое звено в системе оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины в ДНР. Все каменные здания были превращены в узлы обороны, соединенные подземными бетонированными коммуникациями. Была оборудована разветвленная сеть опорных точек с многочисленными ходами сообщения и заглубленными укрытиями для личного состава ВСУ.

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Ближние подступы к городу прикрывались несколькими оборонительными рубежами, хорошо оборудованными в фортификационном отношении. Кроме того, большие трудности для штурмовых групп и отрядов российской армии создавало то обстоятельство, что Часов Яр разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Форсировать его нашим войскам под массированным огнем противника не удавалось в течение длительного времени.

Помимо всего прочего, Часов Яр представляет собой важный узел коммуникаций . По этим причинам обороне города украинское командование уделяло столь большое значение. Гарнизону Часова Яра был дан приказ защищать город вплоть до последнего солдата и до последнего патрона. В Киеве обороне этой твердыни ВСУ придавали очень большое моральное и идеологическое значение.

Следует особо подчеркнуть, что боевые действия за Часов Яр характеризовались исключительной ожесточенностью . В течение длительного времени бои велись за каждый дом, за каждый квартал и улицу, за каждый опорный пункт. И следует особо подчеркнуть, что овладение этим городом-крепостью — яркое свидетельство мужества и героизма подразделений и частей российской армии, командиров и бойцов, их воинского мастерства. Не приходится сомневаться, что бои за Часов Яр будут золотыми строками вписаны в боевую летопись нашей армии.

Значение Часова Яра

После взятия городов Часов Яр, Торецк (Дзержинск) и Покровск (Красноармейск) местность до самого Днепра лишена каких-либо маскирующих и защитных свойств, а также крупных городов, которые могли бы быть опорными пунктами и укрепленными районами в системе обороны ВСУ.

То есть для российской армии создаются реальные возможности взять под свой контроль большую территорию . Наконец, взятие Часова Яра создает благоприятные возможности для последующего овладения российской армией Славянско-Краматорской агломерацией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).