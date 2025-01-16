Совместные флотилии и секретные пункты: Киев и Лондон заключили договор о партнерстве на век

Зеленский: в договоре о столетнем партнерстве с Лондоном есть тайные пункты

Украина и Великобритания заключили соглашение о партнерстве сроком на 100 лет. Договор предполагает усиление военного сотрудничества между странами, в частности в области морской безопасности, а также более прочные связи в сфере науки, технологий, здравоохранения и космоса. Приехавший в Киев британский премьер Кир Стармер заявил, что сейчас партнерство «теснее, чем когда-либо».

Великобритания и Украина заключили соглашение о «столетнем партнерстве». Подписи под документом поставили британский премьер-министр Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский.

Соглашение подразумевает постепенное усиление связей между странами в сфере обороны.

Договор о «100-летнем партнерстве» также призван усилить связи между странами в невоенных областях, таких как наука, технологии, здравоохранение и освоение космоса.

Стармер объявил о выделении 40 млн фунтов стерлингов на восстановление украинской экономики, что, по его словам, создаст дополнительные возможности для британских компаний. Средства будут инвестированы в предприятия, поддерживающие «зеленую» экономику.

Также Лондон планирует оказать поддержку социально незащищенным группам украинцев.

«Благодаря этому партнерству мы создаем сильную экономику, работающую на благо британского народа, безопасную страну, защищающую наши интересы внутри страны и за рубежом, и процветающее общество», — заключил Стармер.

Помимо подписания соглашения, британский политик также пообещал отправить Киеву новую мобильную систему противовоздушной обороны. Характеристики техники будут «соответствовать нуждам Украины».

Зеленский в свою очередь рассказал, что в рамках соглашения будут созданы специальные совместные флотилии и расширены тренировочные миссии.

«Соглашением предусмотрено создание специальных совместных флотилий. Мы расширяем наши тренировочные миссии, мы увеличиваем их количество», — отметил украинский лидер.

Флотилии будут действовать вместе с союзниками НАТО в водах, имеющих стратегическое значение для обеих стран, в частности в Черном море, уточнил он.

По словам Зеленского, Великобритания будет выделять Украине ежегодно военную помощь на сумму порядка $3,6 млрд.

«Мы договорились по меньшей мере о $3,6 млрд ежегодной военной помощи Украине, так долго, сколько это будет нужно», — заявил украинский лидер.

В соглашении с Британией есть и тайные пункты, сообщил Зеленский в своем вечернем обращении. По его словам, в этом году Украина получит военную помощь от Британии на $6,6 млрд, пишет украинское издание «Страна».

Стармер в Киеве

Стармер прибыл в Киев утром 15 января, о его визите заранее не объявлялось. Это первая его поездка на Украину на посту премьер-министра.

Визит Стармера в Киев состоялся после того, как он обсудил конфликт на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, лидеры обсуждали важность предоставления Киеву гарантий безопасности.

Сегодня британский премьер подчеркнул, что партнерство Лондона и Киева за несколько дней до возвращения Дональда Трампа в Белый дом «теснее, чем когда-либо».

Как пишет Guardian, во время переговоров Стармера с Зеленским недалеко от президентского дворца в Киеве заметили беспилотник, после чего раздались громкие раскаты грома: сработала система ПВО.

Ранее Стармер приезжал в Киев в феврале 2023 года в качестве лидера оппозиции. Тогда он заверил Зеленского, что политика Лейбористской партии останется неизменной, если он победит на всеобщих выборах. В тот приезд политик также посетил города — спутники Киева Бучу и Ирпень.

Помощь Лондона

Великобритания остается одним из крупнейших военных доноров Украины. С начала СВО Лондон оказал Киеву военную помощь на общую сумму в 12,8 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, Соединенное Королевство обучило более 50 тыс. украинских военнослужащих.

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16 января газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Лондон не хочет отправлять свои миротворческие войска на Украину, опасаясь эскалации конфликта.

«Любое выделение войск, если оно произойдет, окажет значительное давление на бюджет министерства обороны в то время, когда казначейство ищет возможности сокращения расходов», — говорится в материале.

Однако сам Стармер заявил во время визита в Киев, что Великобритания готова сыграть свою роль в отправке миротворцев.

«Я обсуждал это с рядом союзников, с президентом Макроном. Мы полностью сыграем свою роль, — сказал Стармер, отвечая на вопрос телеканала Sky News. — Я не хочу забегать вперед, но я указал на то, что мы полностью сыграем свою роль, потому что вопрос не идет лишь о суверенитете Украины».