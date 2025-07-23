Киев расширил делегацию: что известно о третьем раунде переговоров в Стамбуле?

Члены украинской делегации после прямых переговоров между Россией и Украиной возле дворца Чираган в Стамбуле, 2 июня 2025 года

Зеленский расширил делегацию для переговоров с Россией до 14 человек

В Стамбуле начали подготовку к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Кто представит РФ и Украину на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая отправится в Стамбул на третий раунд переговоров с Россией. Переговорная группа была расширена, теперь в нее входят 14 человек. К делегации присоединились представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский. Возглавит группу, как и на прошлых встречах, экс-министр обороны Украины, ныне секретарь СНБО Рустем Умеров.

Состав российской делегации, по данным источника РИА Новости, остался неизменным. В нее по-прежнему входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Кроме этого, как сообщило агентство, во встрече также примет участие турецкая делегация. Она, вероятно, будет представлена главами МИД и разведки страны.

Где пройдет встреча

Третий раунд переговоров, как и второй, по предварительной информации, пройдет в дворце Чираган. Как сообщил корреспондент РИА Новости, на его территории в данный момент ведутся монтажные работы по установке шатров. Строители используют фасады с символикой «Стамбул 23 июля 2025».

Территория дворца при этом не оцеплена, дополнительных мер безопасности у здания нет.

Выбор дворца в качестве площадки для встречи объяснили его вместимостью, исторической значимостью и интересом со стороны делегаций.

Когда пройдет и сколько будет длиться третий раунд переговоров

Официально дата и время переговоров до сих пор не объявлены. СМИ называли вероятными датами 23 или 24 июля. Турецкий источник РИА Новости сообщал, что встреча начнется 23 июля в 19:00.

«Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на еще одни сутки», — уточнил собеседник агентства.

Владимир Зеленский также заявлял, что третий раунд пройдет 23 июля. Однако Москва эту информацию не подтверждала.

При этом утром 23 июля российская делегация вылетела в Стамбул, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах.

«Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию», — сказал собеседник агентства.

Какие темы будут обсуждать Москва и Киев

Президент Украины, говоря о будущих переговорах, отметил, что задачами украинской делегации на третьей встрече станет обсуждения с Россией обмена пленными, возвращение на родину украинских детей и подготовка встречи лидеров двух стран . В то же время в этот список не попал ни один из ключевых вопросов украинского урегулирования, которые поднимала Москва.

В России же повестку будущих переговоров описал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что приоритетом на встрече станет обсуждение российского и украинского меморандумов, которыми стороны обменялись ранее .

«Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом Песков упомянул, что есть и другие вопросы, которые предстоит обсудить сторонам, однако не раскрыл, о чем конкретно идет речь.

Каких результатов ждут от встречи

Грядущие переговоры РФ и Украины уже поддержали в США. Анкара при этом заявила, что рассчитывает на конструктивный диалог между сторонами. Как сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкий лидер лично следит за процессом и будет проинформирован о его результатах.

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Песков при этом отметил, что «прорыва из разряда чудес» по итогам этой встречи ждать не стоит.

«Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность, поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса.

Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации», — пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также намекнул, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится в ближайшем будущем, так как перед ней «предстоит много поработать».

«Коммерсантъ» отметил, что Москва рассматривает предстоящую встречу в Стамбуле как «возможность сохранения открытым дипломатического окна на фоне угроз президента Трампа ввести с 3 сентября вторичные санкции против партнеров РФ в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании». Кроме того, в ходе третьего раунда переговоров могут быть созданы предпосылки для будущей встречи президентов США и России. Песков ранее говорил, что она будет необходима для фиксации «крупных договоренностей», однако время для нее еще не настало.