Киев расширил делегацию: что известно о третьем раунде переговоров в Стамбуле?

Кто представит РФ и Украину на переговорах
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая отправится в Стамбул на третий раунд переговоров с Россией. Переговорная группа была расширена, теперь в нее входят 14 человек. К делегации присоединились представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский. Возглавит группу, как и на прошлых встречах, экс-министр обороны Украины, ныне секретарь СНБО Рустем Умеров.
Состав российской делегации, по данным источника РИА Новости, остался неизменным. В нее по-прежнему входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Кроме этого, как сообщило агентство, во встрече также примет участие турецкая делегация. Она, вероятно, будет представлена главами МИД и разведки страны.
Где пройдет встреча
Третий раунд переговоров, как и второй, по предварительной информации, пройдет в дворце Чираган. Как сообщил корреспондент РИА Новости, на его территории в данный момент ведутся монтажные работы по установке шатров. Строители используют фасады с символикой «Стамбул 23 июля 2025».
Территория дворца при этом не оцеплена, дополнительных мер безопасности у здания нет.
Выбор дворца в качестве площадки для встречи объяснили его вместимостью, исторической значимостью и интересом со стороны делегаций.
Когда пройдет и сколько будет длиться третий раунд переговоров
Официально дата и время переговоров до сих пор не объявлены. СМИ называли вероятными датами 23 или 24 июля. Турецкий источник РИА Новости сообщал, что встреча начнется 23 июля в 19:00.
«Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на еще одни сутки», — уточнил собеседник агентства.
Владимир Зеленский также заявлял, что третий раунд пройдет 23 июля. Однако Москва эту информацию не подтверждала.
При этом утром 23 июля российская делегация вылетела в Стамбул, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах.
«Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию», — сказал собеседник агентства.
Какие темы будут обсуждать Москва и Киев
Президент Украины, говоря о будущих переговорах, отметил, что задачами украинской делегации на третьей встрече станет обсуждения с Россией обмена пленными, возвращение на родину украинских детей и подготовка встречи лидеров двух стран. В то же время в этот список не попал ни один из ключевых вопросов украинского урегулирования, которые поднимала Москва.
В России же повестку будущих переговоров описал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что приоритетом на встрече станет обсуждение российского и украинского меморандумов, которыми стороны обменялись ранее.
«Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», — заявил официальный представитель Кремля.
При этом Песков упомянул, что есть и другие вопросы, которые предстоит обсудить сторонам, однако не раскрыл, о чем конкретно идет речь.
Каких результатов ждут от встречи
Грядущие переговоры РФ и Украины уже поддержали в США. Анкара при этом заявила, что рассчитывает на конструктивный диалог между сторонами. Как сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкий лидер лично следит за процессом и будет проинформирован о его результатах.
Песков при этом отметил, что «прорыва из разряда чудес» по итогам этой встречи ждать не стоит.
«Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность, поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса.
Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации», — пояснил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента также намекнул, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится в ближайшем будущем, так как перед ней «предстоит много поработать».
«Коммерсантъ» отметил, что Москва рассматривает предстоящую встречу в Стамбуле как «возможность сохранения открытым дипломатического окна на фоне угроз президента Трампа ввести с 3 сентября вторичные санкции против партнеров РФ в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании». Кроме того, в ходе третьего раунда переговоров могут быть созданы предпосылки для будущей встречи президентов США и России. Песков ранее говорил, что она будет необходима для фиксации «крупных договоренностей», однако время для нее еще не настало.