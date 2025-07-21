Делегации России и Украины летят в Турцию. Переговоры пройдут в бывшем дворце султанов

Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, 2 июня 2025 года

Россия и Украина готовятся к новым переговорам в Турции, которые могут пройти 23–25 июля. Киев рассчитывает обсудить обмен пленными, возвращение вывезенных детей и возможную встречу на уровне лидеров. Москва заявляет о серьезных разногласиях в позициях сторон.

Новая встреча между делегациями России и Украины может состояться в Турции в период с 23 по 25 июля. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский, а также источники ТАСС и РИА Новости.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку к переговорам. По его словам, встреча с российской стороной предварительно намечена на среду, 23 июля. В своем Telegram-канале он уточнил, что украинская сторона намерена обсудить возвращение пленных и вывезенных детей, а также подготовку возможной встречи лидеров двух стран.

«Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров», — добавил Зеленский.

Источник ТАСС в Москве сообщил, что переговоры планируются на 24 июля, а прибытие делегаций в Стамбул — накануне. Собеседник РИА Новости назвал более широкий диапазон — 24–25 июля.

ТАСС со ссылкой на источники в Турции уточнил, что встреча, как и в прошлый раз, может пройти во дворце ЧираганЧираган Сарай — это бывший османский дворец, расположенный на европейском берегу Босфора в Стамбуле, между районом Бешикташ и парком Йылдыз. Построен в 1863–1867 годах по приказу султана Абдул-Азиза. В 1990-х годах его восстановили, и сегодня Чираган Сарай функционирует как фешенебельный отель Çırağan Palace Kempinski, принимая мировых лидеров, знаменитостей и туристов. в Стамбуле. Время начала не уточняется.

Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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