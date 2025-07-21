На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

Делегации России и Украины летят в Турцию. Переговоры пройдут в бывшем дворце султанов

Зеленский заявил, что Украина проведет встречу с Россией в Турции 23 июля
true
true
true
close

Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, 2 июня 2025 года

Александр Рюмин/РИА Новости
Россия и Украина готовятся к новым переговорам в Турции, которые могут пройти 23–25 июля. Киев рассчитывает обсудить обмен пленными, возвращение вывезенных детей и возможную встречу на уровне лидеров. Москва заявляет о серьезных разногласиях в позициях сторон.

Новая встреча между делегациями России и Украины может состояться в Турции в период с 23 по 25 июля. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский, а также источники ТАСС и РИА Новости.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку к переговорам. По его словам, встреча с российской стороной предварительно намечена на среду, 23 июля. В своем Telegram-канале он уточнил, что украинская сторона намерена обсудить возвращение пленных и вывезенных детей, а также подготовку возможной встречи лидеров двух стран.

«Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров», — добавил Зеленский.

Источник ТАСС в Москве сообщил, что переговоры планируются на 24 июля, а прибытие делегаций в Стамбул — накануне. Собеседник РИА Новости назвал более широкий диапазон — 24–25 июля.

ТАСС со ссылкой на источники в Турции уточнил, что встреча, как и в прошлый раз, может пройти во дворце ЧираганЧираган Сарай — это бывший османский дворец, расположенный на европейском берегу Босфора в Стамбуле, между районом Бешикташ и парком Йылдыз. Построен в 1863–1867 годах по приказу султана Абдул-Азиза. В 1990-х годах его восстановили, и сегодня Чираган Сарай функционирует как фешенебельный отель Çırağan Palace Kempinski, принимая мировых лидеров, знаменитостей и туристов. в Стамбуле. Время начала не уточняется.

Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

«Последний шанс для Украины»

Турецкое издание dikGAZETE назвало предстоящий раунд переговоров в Стамбуле «последним шансом» для Украины и ее западных союзников на достижение соглашения с Россией. По мнению авторов, в случае срыва диалога Киев может столкнуться с серьезными последствиями.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиции сторон по-прежнему существенно расходятся. Как сообщил Песков, проекты меморандумов, подготовленные Киевом и Москвой, остаются «диаметрально противоположными», и для их сближения потребуется значительная дипломатическая работа.

Трамп требует ускорить урегулирование

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Россию и Украину к переговорам. На брифинге после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме он заявил, что рассчитывал на достижение сделки по урегулированию на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет».

В связи с этим американский лидер выдвинул России ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней. В случае, если этого не произойдет, он пригрозил «очень жесткими пошлинами», которые, как можно понять, будут наложены не только на Москву, но и на ее союзников и партнеров, покупающих российскую нефть.

Помимо этого, Трамп заявил о поставках на Украину «лучшей военной техники» из США, с оплатой поставок из казны Евросоюза и НАТО. В первую очередь речь идет о комплексах ПВО Patriot. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что первые установки будут поставлены из Германии.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами