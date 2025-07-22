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В Турции высказались о планирующихся переговорах РФ с Украиной

РИА: Турция рассчитывает на конструктивный диалог делегаций России и Украины
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Depositphotos

В Турции рассчитывают на конструктивность итогов планирующихся переговоров России с Украиной и продолжение диалога. Об этом сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Я хочу напомнить вам заявление господина президента (Эрдогана. — «Газета.Ru») о том, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На что мы рассчитываем? На прекращение огня и мир в регионе. Думаю, это ожидает весь мир», — заявили представители турецкого лидера.

По информации агентства, Анкара также заявила о готовности обеспечить безопасность встречи.

До этого президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со Эрдоганом подтвердил стремление Москвы урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем.

Лидер Турции в свою очередь заявил Путину о необходимости проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, выразив готовность организовать их в Стамбуле. Российский лидер выразил благодарность турецкому коллеге за содействие проведению прямых российско-украинских переговоров.

Ранее Путин и Эрдоган условились оставаться в контакте по всем вопросам.

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