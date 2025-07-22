Госдепартамент США заявил о поддержке нового раунда российско-украинских переговоров

Соединенные Штаты поддерживают очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Вашингтоне на регулярном брифинге для журналистов Брюс отметила, что США знают о запланированном третьем раунде российско-украинских переговоров и продолжают прямые контакты между Москвой и Киевом в движении к полному прекращению огня и достижению договоренности о мире.

22 июля сообщалось, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины запланирован на среду, однако его продление на вторые сутки маловероятно.

Россия и Украина провели два раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, обе встречи прошли в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второй встречи стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле.