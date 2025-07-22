В Кремле оценили возможность прорыва в ходе третьего раунда переговоров с Украиной

Песков: не нужно ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины

Не нужно ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, что ожидает Москва от предстоящих переговоров с украинской делегацией в Стамбуле.

«Тема сложная, достижение договоренностей об обменах это уже результативность», — заявил он.

По его словам, «нет никакого повода ждать чудес». Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

До этого ТАСС со ссылкой на источники писал, что новый раунд переговоров Украины и России состоится 23 июля в стамбульском дворце Чираган. Время начала встречи делегаций пока неизвестно.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на слова экс-министра обороны, секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) республики Рустема Умерова, что переговоры с РФ пройдут 23 июля в Турции.

Инициатором проведения встречи впервые стал Киев, а не Москва. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США признали, что отказались предотвращать конфликт на Украине в 2021 году.