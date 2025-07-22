На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обсуждение меморандумов планируется на переговорах РФ и Украины в Турции

Песков сообщил, что Москва и Киев обсудят в Стамбуле проекты меморандумов
true
true
true
close
Александр Рюмин/РИА Новости

Темой нового раунда российско-украинских переговоров в Турции будут проекты меморандумов обеих сторон по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

«Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда», — сказал Песков, добавив, что о дате встречи сообщат позднее.

Во вторник глава турецкого МИД Хакан Фидан рассказал, что переговоры между Россией и Украиной состоятся в Стамбуле на этой неделе.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией могут пройти в Турции 23 июля.

Инициатором проведения встречи впервые стал Киев. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, чего ждать от Трампа по истечении «50 дней».

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами