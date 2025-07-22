Обсуждение меморандумов планируется на переговорах РФ и Украины в Турции

Песков сообщил, что Москва и Киев обсудят в Стамбуле проекты меморандумов

Темой нового раунда российско-украинских переговоров в Турции будут проекты меморандумов обеих сторон по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

«Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда», — сказал Песков, добавив, что о дате встречи сообщат позднее.

Во вторник глава турецкого МИД Хакан Фидан рассказал, что переговоры между Россией и Украиной состоятся в Стамбуле на этой неделе.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией могут пройти в Турции 23 июля.

Инициатором проведения встречи впервые стал Киев. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

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