Песков анонсировал «крупные договоренности» в ходе встречи Путина и Трампа

Не исключено, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время личной встречи могут зафиксировать «крупные договоренности». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что встреча Путина и Трампа необходима и обязательно со временем состоится. При этом он добавил, что лидеры России и США встретятся только после того, как будет проделана «огромная работа».

«Она (встреча. — «Газета.Ru») необходима для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало, эту работу еще предстоит сделать», — сказал Песков.

До этого Песков заявил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа. Он отметил, что у главы Белого дома в целом «достаточно жесткая стилистика» и жесткие фразы.

При этом представитель Кремля обратил внимание на другое. По его словам, Трамп сделал очень важное заявление о том, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал сам поначалу. Песков выразил надежду, что, несмотря на решение возобновления поставок вооружений на Украину, США продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость.

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