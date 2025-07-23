Над регионами России сбили более 30 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1246-й

❗️Владимир Зеленский расширил состав делегации Украины для переговоров с Россией с 12 до 14 человек, пишет ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский «играет с огнем» в отношениях с США, подписав закон, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет Axios.
«Зеленский, возможно, играет с огнем, учитывая прошлые заявления [президента США Дональда] Трампа о том, что Украина крайне коррумпирована, а Зеленский — «диктатор без выборов», — говорится в публикации.
В Мордовии отменили опасность атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
❗️На территории дворца Чираган в Стамбуле, где может пройти третий раунд переговоров России и Украины, устанавливаются шатры, пишет РИА Новости.
Строители используют фасады с символикой «Стамбул 23 июля 2025», территория дворца не оцеплена.
Расчет ТОС-1А группировки войск «Центр» нанес огневое поражение укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России.
🔴Eвросоюз может ввести санкции против Украины из-за скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет The Spectator.
После серии взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области Украины получили повреждения два предприятия — частное и промышленное, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Соединенным Штатам следует прекратить отправку вооружений Украине, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин в социальной сети Х.
«[Президент Украины Владимир Зеленский] является диктатором, отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Выгоните его [Зеленского] с должности! А Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружений!» — написала она.
Президент США Дональд Трамп усомнился, что власти Украины потратили на оружие переданные Вашингтоном деньги.
«[Экс-глава Белого дома Джо] Байден дал денежные средства или [военную] технику на $350 млрд. Предполагалось, что они [власти Украины] будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — сказал он на встрече с законодателями-республиканцами.
Дональд ТрампAlex Brandon/AP
В городе Сумы на северо-востоке Украины после серии взрывов повреждена критическая инфраструктура, фиксируются отключения электроэнергии. Об этом заявил глава областной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.
❗️В Новочеркасске Ростовской области в результате ночной атаки дронов ВСУ получили травмы две женщины и мужчина, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В разных частях города из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания, пожары оперативно потушены, добавил глава региона.
🔴Над регионами России ночью сбили 33 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Тульской областью уничтожили 12 БПЛА, над Ростовской — 11, над Нижегородской — шесть, над Брянской — два, над Курской и Калужской — по одному.