«Киев должен наступать». О чем Трамп попросил Зеленского

Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским якобы заявил, что Украина должна перейти в наступление, сообщают источники Washington Post. Американский лидер подчеркнул, что Киев должен перестать «играть в обороне». Телефонная беседа состоялась на следующий день после того, как республиканец пообщался с Владимиром Путиным.

Американский президент Дональд Трамп попросил украинского коллегу Владимира Зеленского начать военное наступление против России, пишет газета Washington Post.

«По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление», — говорится в материале издания.

15 июля газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, согласно которой глава Белого дома призывал Киев наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии заставить Россию сесть за стол переговоров.

В Белом доме тогда заявили, что издание вырвало слова президента США из контекста: пресс-секретарь Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп лишь спросил Зеленского, смогут ли ВСУ нанести удар по территории России. По ее словам, американский президент «просто хотел получить информацию», а не призывал Киев к атакам вглубь РФ. Сам Трамп впоследствии призвал Зеленского не целиться по Москве.

«Он просто спросил»: призывал ли Трамп ударить по Москве? Британская газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского нанести удары... 15 июля 21:25

«Лучший разговор за жизнь»

По данным WP, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал разговор Трампа и Зеленского «одним из лучших».

«Ух ты, это был лучший разговор с ним за всю нашу жизнь», — якобы сказал Ермак после того, как Зеленский повесил трубку, утверждают источники издания.

По их информации, этот звонок был «настолько позитивным» для Киева, что застал команду Зеленского врасплох.

«Настроение было приподнятым, но праздновать пока рано. Нужно дождаться конкретных действий», — отметил один из источников.

Как отмечает WP, чаша весов склонилась в пользу Украины, так как недовольство Трампа президентом России Владимиром Путиным «растет» и «достигло апогея» за день до разговора с Зеленским. 3 июля лидеры США и России провели телефонный разговор, за которым «последовали самые интенсивные атаки российских беспилотников на Украину» за все время проведения военной операции, указывает издание. Трамп, узнав об ударах, публично обвинил Путина в том, что тот во время их бесед предлагал ему «чушь».

«Я всегда вешаю трубку и говорю: «Ну, это был приятный телефонный разговор». А потом ракеты запускают по Киеву или какому-нибудь другому городу. Когда это случается три-четыре раза, вы говорите, что разговор ничего не значит», – посетовал республиканец.

WP полагает, что вернуть лояльность Трампа Киеву также сумели европейские лидеры, которые помогли Зеленскому «подготовить извинения» после скандального разговора с Трампом в Овальном кабинете в феврале.

«Они разработали предложение о прекращении огня, приемлемое для украинцев, которое Россия в конечном итоге отвергла. А европейские лидеры, поддерживающие связь с Трампом по телефону (он иногда звонит неожиданно), использовали моменты общения с ним, чтобы подчеркнуть, что Путин угрожает интересам США», – пишет газета.

Кроме того, по информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон оказал «особую помощь, используя свои давние, хотя порой и непростые отношения с Трампом». Они якобы общаются практически через день, созваниваясь напрямую.

Ультиматум Трампа

14 июля в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп объявил о введении «вторичных пошлин до 100% для стран, покупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине».

«Не тем поставили ультиматум». Что в Москве думают о заявлениях Трампа Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Москве хотят понять, что стоит за словами Трампа... 17 июля 10:34

Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия ВСУ. 16 июля Трамп сообщил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину.