«Разорвал ошейник от воровства». Что ждет Зеленского после протестов из-за НАБУ

Люди во Львове протестуют против подписанного Владимиром Зеленским закона в отношении НАБУ и САП, 22 июля 2025 года

На Украине прошли протесты в связи с принятием закона, который лишил национальные антикоррупционные агентства независимости. Западные союзники Киева также выразили свое недовольство произошедшим. Позднее Владимир Зеленский заявил, что ограничение полномочий было необходимо для очистки органов от влияния извне. Почему власти Киева решили ликвидировать прозападный орган и чем это может им грозить — в материале «Газеты.Ru».

Украинские законодатели одобрили закон, который лишил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Во вторник, 22 июля, депутаты проголосовали за законопроект, ставший частью пакета поправок в уголовно-процессуальный кодекс страны.

Журнал The Economist отмечает, что законопроект принимался в спешке. Представленный 22 июля в 8 утра, к полудню законопроект был уже передан президенту на подпись, а ночью — подписан . В статье законопроект называют «силовым подавлением внутренних разногласий».

В ходе заседания Рады члены оппозиции пытались заблокировать принятие закона, а некоторые из них выкрикивали «Позор!» во время голосования. Парламентское голосование спровоцировало антикоррупционные митинги, которые прошли в Киеве, Днепре, Одессе и Львове. Это были первые демонстрации подобного рода после начала СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости избавиться от влияния РФ на борьбу с коррупцией на Украине. По словам украинского политика, на такое влияние якобы указывает то, что некоторые известные коррупционеры беспрепятственно живут в эмиграции, а российские структуры слишком легко получают доступ к необходимой информации на Украине.

Незадолго до этого, в июне, НАБУ объявило бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова подозреваемым в рамках расследования коррупции, что сделало его самым высокопоставленным чиновником в правительстве Зеленского, против которого началось расследование по факту взяточничества.

В Кремле, комментируя принятие закона, ограничивающего деятельность НАБУ выразили уверенность, что большую часть денег, которую получил от США на закупку вооружения официальный Киев, разворовали.

« <...> Буквально накануне мы слышали из Вашингтона заявления, в которых высказывалось сомнение о том, что каждый доллар из тех, которые были выделены при администрации (Джо) Байдена, был использован по назначению, то есть для закупки вооружений. Если говорить простым и емким русским языком, то, очевидно, что значительную часть тех денег разворовали, в стране много коррупции», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Недовольство украинских союзников

Принятый закон вызвал обеспокоенность у союзников Киева по поводу приверженности правительства многолетним усилиям по укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией. В заявлении, опубликованном G-7, говорится, что послы стран «Большой семерки» «серьезно обеспокоены» ситуацией с НАБУ и намерены обсудить ее с руководством Украины.

«Принятый законопроект — очередной признак того, что правительство Зеленского сворачивает антикоррупционные меры. Борьба с коррупцией остается одним из ключевых требований международных доноров для продолжения помощи Киеву», — говорится в статье Bloomberg.

Высшее должностное лицо Европейской комиссии по вопросам расширения Марта Кос заявила, что блок «обеспокоен».

«Отказ от ключевых гарантий независимости НАБУ — это серьезный шаг назад», — написала Кос в социальных сетях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «выразила глубокую озабоченность в связи с возможными последствиями» принятия этого закона и потребовала объяснений от Владимира Зеленского о действиях Украины в вопросах борьбы с органами, занимающимися борьбой с коррупцией.

«Президент [ЕК] фон дер Ляйен потребовала объяснений от президента Зеленского по поводу закона, отменяющего независимость органов по борьбе с коррупцией», — сообщили журналистам в пресс-службе ЕК.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) антиамериканским переворотом Зеленского . По его словам, НАБУ было «вашингтонским бюро колониального надзора на Украине» и теперь «события будут развиваться быстрее».

В свою очередь член конгресса США Марджори Тейлор-Грин поддержала протесты в украинских городах и призвала украинцев «сбросить» президента Зеленского . Она назвала его диктатором, отказывающимся урегулировать конфликт с Россией.

Чем помешало НАБУ?

Антикоррупционные органы, работу которых сейчас ограничивает Зеленский, нельзя считать полностью конституционными, потому что они были созданы странами Запада после госпереворота в 2014 году. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зная, какие жулики придут к власти на Украине, Штаты создали НАБУ. В их компетенции входило расследование коррупции на уровне министров, депутатов и президента. Это был ошейник от воровства, который Зеленский сейчас разорвал», — сказал экс-нардеп.

Он объяснил, что с нововведенным законом все управление антикоррупционными органами замкнулось на генеральном прокуроре Украины, который находится в полной зависимости от президента Зеленского.

«Зеленский решил ограничить роль НАБУ, потому что почувствовал, что дело пахнет жареным и под него очевидно копают, иначе бы он не пошел против воли западных кураторов. Те, кто работал в антикоррупционном бюро, собирали материалы, но не реализовали ни одного громкого уголовного дела по министрам и депутатам за 11 лет. Сейчас же начали поднимать дела, связанные напрямую с ближайшим окружением Зеленского», — отметил Олейник.

Даже несмотря на то, что эти органы существовали, украинские коррупционеры придумали схему, чтобы уйти от ответственности. Они поняли, что с Западом надо делиться, и делились щедро, отметил экс-нардеп.

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«С тем же бывшим американским президентом Джо Байденом делились через сына Хантера. Сегодня тоже продолжают делиться, например, с республиканцем Линдси Грэмом, который продолжает гнуть линию и защищать киевские власти», — добавил Олейник.

По его мнению, на Западе не ожидали такого хода от Зеленского. При этом они сразу же постарались организовать молодежные протесты и это может стать «началом каких-то больших сдвигов», заключил Олейник.

Последствия для Зеленского

Антикоррупционное агентство изначально создавалось в качестве органа-надсмотрщика, а потому ограничение его деятельности вызывает недовольство западных стран. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.

«Принятия закона, который по сути ограничивает прозападный орган, не может не вызывать недовольство западных союзников Украины. По сути, это своеволие со стороны марионеток, которые думают, что они — действующие лица. Это была организация, которая создавалась, чтобы приглядывать за украинской политикой и помогать решать, кого поддерживать, а кому препятствовать в поисках власти и возможностей», — пояснил депутат.

Он предполагает, что на Западе сейчас будут сталкиваться два мнения относительно дальнейших действий на Украине.

«С одной стороны будут те, кто станет говорить, что это нарушение договоренностей и надо потребовать от властей Украины оставить в покое антикоррупционное бюро. А виновных в том, что оно оказывается под ударом, примерно наказать. Другое же мнение будет со стороны тех, кто нашел другие способы влиять на Зеленского, и его режим. Они будут, естественно, пытаться сгладить впечатление и уходить от каких-то репрессивных жестов», — добавил Затулин.

Однако есть и те, кто считает, что закон по ограничению независимости антикоррупционных агентств на Украине не приведет к фундаментальным внутренним или внешним потрясениям. Например, об этом «Газете.Ru» заявил политолог Владимир Брутер.

«Внутри Украины просто недостаточно протестного потенциала, чтобы выступать против Зеленского. А что касается европейских и американских стран, то здесь проблема заключается в том, что пока Зеленский им нужен. А когда надобность в нем отпадет — они его все равно уберут», — сказал политолог.

По его мнению, если страны Запада уберут Зеленского сейчас, то это приведет к безвластию в стране на какое-то время и это очень опасно. Пока западным кураторам Киева не очень понятно, что делать дальше, а поэтому они будут мириться с системой, которая есть, считает Брутер.

«Сам Зеленский пытается создать вокруг себя некую выжженную территорию, чтобы страны Запада не могли его убрать так просто, чтобы никого не было из тех, кто может ситуацию внутри страны менять в невыгодном для него направлении», — добавил политолог.

Зеленский почувствовал, что Запад потихоньку «капает под него», началась некая активность, поэтому и принял решение действовать, заключил Брутер.