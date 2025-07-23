На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото
Размер текста
А
А
А

Третий раунд переговоров России и Украины: как это было

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров делегаций России и Украины
true
true
true

В Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме. По информации ТАСС, переговоры велись на русском языке.

Перед началом встречи с приветственным словом выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он поблагодарил президентов Путина, Зеленского и Трампа за усилия по организации переговоров и заявил, что Турция продолжит свою посредническую миссию по урегулированию конфликта России и Украины. Кроме того, он подчеркнул, что международное сообщество высоко оценило результаты первых двух раундов переговоров.

Россию на переговорах представляют помощник президента Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четверо экспертов. В составе украинской миссии — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (глава делегации), первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник главы офиса президента Александр Бевз и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами