Третий раунд переговоров России и Украины: как это было

В Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме. По информации ТАСС, переговоры велись на русском языке.

Перед началом встречи с приветственным словом выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он поблагодарил президентов Путина, Зеленского и Трампа за усилия по организации переговоров и заявил, что Турция продолжит свою посредническую миссию по урегулированию конфликта России и Украины. Кроме того, он подчеркнул, что международное сообщество высоко оценило результаты первых двух раундов переговоров.

Россию на переговорах представляют помощник президента Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четверо экспертов. В составе украинской миссии — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (глава делегации), первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник главы офиса президента Александр Бевз и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.