«Новая стратегия»: зачем ВС России атакуют военкоматы на Украине?

Российские Вооруженные силы нанесли удары по территориальным центрам комплектования Украины. Это не первая атака — за последние две недели российская армия ударила по ТЦК как минимум в четырех украинских городах. В Совфеде назвали это новой стратегией, которая направлена на уничтожение военкоматов в русскоязычных регионах Украины. В Киеве считают, что удары призваны сорвать мобилизацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские военные в течение суток нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) Украины, а также пунктам временного размещения ВСУ и иностранных наемников в 133 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

Для атаки были задействованы артиллерийские расчеты и ракетные войска. Кроме того, военные применили для нанесения ударов оперативно-тактическую авиацию и ударные беспилотники.

Российская армия также нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, и инфраструктуре военного аэродрома. Как сообщили в Минобороны, все цели были достигнуты.

Удары по ТЦК

Россия активно начала наносить удары по ТЦК в конце июня-начале июля. Первым, как писали украинские СМИ, был атакован центр в Кривом Роге. Затем также стало известно об ударах по центрам комплектования в Полтаве, Кременчуге, Запорожье и Харькове.

11 июля SHOT сообщил об уничтожении подземного управления Одесского ТЦК на территории завода «Стальканат».

«Массированный удар был нанесен 9 «Геранями». Ранее разведка выявила переоборудованную под нужды ВСУ штаб-квартиру руководителей одесского ТЦК на территории завода — засели на -1 и -2 этажах. Сейчас все помещения разрушены и завалены бетонными балками», — говорилось в публикации Telegram-канала.

Минобороны Росси впервые подтвердило удары по ТЦК 7 июля. Впоследствии в ведомстве также заявили, что с 5 по 11 июля российские военные нанесли шесть групповых ударов по территории Украины, целью которых в том числе являлись центры комплектования.

Новая стратегия

В Совфеде удары российских военных по ТЦК назвали новой стратегией. Как заявил в беседе с РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета по обороне и безопасности Константин Басюк, она заключается в уничтожении военкоматов в русскоязычных регионах Украины, где «насильственная мобилизация приобрела самые большие масштабы».

По его словам, мирных жителей там хватают на улицах средь бела дня, чтобы затем отправить на фронт против их собственной воли.

«Уничтожение местных отделений (ТЦК. — «Газета.Ru») с их базой данных значительно затруднит этот процесс», — уточнил сенатор.

Военкор Александр Коц также рассказывал, что в комментариях под постами об ударах по ТЦК часто появляются украинцы и пишут радостные комментарии. В свою очередь журналист Алексей Воевода сообщил, что жители Украины начали делиться с российскими военными координатами центров комплектования для дальнейших атак по ним. Позднее это подтвердил и руководитель «Центра противодействия дезинформации» при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Реакция Украины

После начала ударов винницкий ТЦК объявил о приостановке деятельности по основному адресу и переезде. Во львовских центрах при этом сообщили об усилении мер безопасности.

«Главная цель РФ — сорвать мобилизацию», — заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, добавив, что удары по ТЦК могут привести к тому, что украинцы будут отказываться их посещать.

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По его словам, работу центров комплектования на Украине в ближайшее время могут переформатировать. Возможно рассредоточение, также часть услуг планируют предоставлять дистанционно и будут шире внедрять цифровизацию.

Украинцев же, которые поддерживают российские удары по ТЦК и радуются им, уже предложили сажать за госизмену. Об этом заявил экс-командир роты батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Евгений Дикий, назвав таких людей предателями.

Бывший народный депутат, а ныне замначальника четвертого центра рекрутинга Сил теробороны Украины Игорь Швайка в то же время заявил, что радующихся атакам украинцев нужно использовать как военнопленных: принудительно заставлять разбирать завалы и выполнять другие работы в прифронтовых городах.