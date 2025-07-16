«Французы и чехи не будут платить». Что происходит с планом Трампа по поставкам Киеву

Франция и Италия отказались участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа по закупке американского вооружения для поставок на Украину. Европейцы в целом не оценили предложение американского лидера и все больше политиков выражают свое недовольство. Стало ли предложение Трампа провальным с самого начала и получат ли в Киеве оружие — в материале «Газеты.Ru».

Италия не будет участвовать в инициативе по закупке американских вооружений для поставок Киеву из-за отсутствия денег. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что у Италии, в отличие от Германии, «практически не существует бюджетного пространства» для трат такого типа. Единственное, что Италия может закупить у США из вооружений, это партия истребителей F-35.

О нежелании Франции участвовать в инициативе, предложенной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщило издание Politico. В публикации говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон давно выступал за то, чтобы европейцы вкладывались в собственное оборонное производство, закупая оружие у европейских производителей.

Кроме Франции и Италии к закупке вооружений США не пожелали присоединяться также Чехия и Венгрия. Чешский премьер-министр Петр Фиала пояснил, что Прага сосредоточится на других проектах и способах помощи — например, в рамках инициативы по отправке боеприпасов.

Недовольство американской инициативой по закупке оружия для Киева выразила и глава Евродипломатии Кая Каллас. Она заявила, что в ЕС согласны закупать оружие у Штатов, но настаивают, чтобы Вашингтон все же покрывал часть расходов.

«Если мы платим за это оружие, то это означает, что именно мы, а не США, оказываем эту военную помощь. <...> Мы бы хотели видеть распределение этих расходов между Европой и США», — сказала Каллас.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на заявление Каллас задалась вопросом: неужели в Европе начали о чем-то догадываться?

«Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?» — написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

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В свою очередь в Кремле считают, что поставки оружия Киеву не прекращались, но сейчас в Европе будут разногласия из-за того, кто будет за это платить.

«Сейчас будут платить некоторые европейцы. Французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег. Гражданам не останется ничего», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

14 июля Дональд Трамп пообещал Киеву поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Однако, по мнению американского лидера, финансовая ответственность за покупку американского вооружения должна лечь на плечи европейских стран.

Проблемы Европы

Франция отказалась участвовать в закупке американского оружия для Украины из-за огромных экономических проблем. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, конечно, хотел бы выступить в качестве военно-политического лидера Европы и сплотить всех вокруг идеи о помощи Украине, но проблема в том, что в стране сейчас очень большие финансово-экономические проблемы. Если вспомнить, то именно он был первым, кто начал говорить о необходимости ввести воинские контингенты из Европы на Украину. Сейчас идет обсуждение будущего бюджета и правительству нужно сэкономить порядка €40 млрд и ни в коем случае не увеличивать налоговое бремя, иначе оппозиция грозит развалить очередное правительство», — пояснил политолог.

Франции не по карману дополнительные расходы на покупку вооружений у американцев еще и потому, что государственный долг страны перевалил за €3,4 трлн и это больше 100% ВВП. То есть Франция вошла в тройку самых больших должников ЕС вслед за Грецией и Италией, добавил Федоров.

«Кроме того, Макрон всегда выступал за стратегическую автономию Европы, поэтому если сейчас он одобрит покупку вооружений у Соединенных Штатов, то это означало бы сдачу позиций. Передавать Украине старое оружие французам тоже бессмысленно, потому что их снаряды не подходят к американским установкам Patriot», — сказал политолог.

Он считает, что вслед за Францией от покупки американского оружия для Украины откажутся и другие страны Европы.

«Об отказе закупать для Киева американское оружие также заявила Италия, думаю, что и другие страны ЕС поддержат этот курс. Поэтому вся тяжесть схемы, которую придумал Трамп, ложится на ФРГ и Великобританию.

Пока что схема несколько пробуксовывает, так как не все европейские страны выстроились в очередь по команде хозяина Белого дома», — заключил Федоров.

Однако некоторые российские эксперты не связывают отказ Франции, Италии и других европейских стран с внутренними экономическими проблемами. Так, политолог Сергей Марков считает, что Париж намеренно не поддержал инициативу Трампа, чтобы продавать собственное оружие.

«Париж будет покупать не американское оружие, а свое. Дело в том, что Франция производит очень много вооружений на экспорт и по этим показателям уже обогнала Россию и заняла второе место в мировом рейтинге», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Маркова, это удачный политический ход, потому что таким образом французы будут вкладывать деньги в собственную экономику, а не в экономику Соединенных Штатов.

Процесс поставок идет

Несмотря на то, что Франция, Италия и Чехия фактически отказались участвовать в плане Трампа, это не говорит о том, что никаких поставок оружия на Украину не будет. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«По сути план Трампа был направлен на то, чтобы получить немного денег с плана «Украина» и, думаю, что некоторых успехов он все-таки достиг. Европейцы зашевелились и начали что-то предпринимать для поставок оружия Киеву, ФРГ и Великобритания даже согласились закупать американское оружие», — сказал эксперт.

По мнению политолога, не стоит рассчитывать, что Киев в скором времени перестанет получать поставки вооружения от европейских союзников.

«В Киеве, в принципе, удовлетворены даже сегодняшним механизмом поддержки. Конечно, украинцы жалуются на недостаток ПВО и людей, но колоссального недостатка в оружии в целом они не испытывают. Тем более, что в Закарпатье сейчас строятся военные заводы, так что обеспечение у них будет», — заключил Топорнин.

Чем это грозит Трампу?

В связи с предложенным американским президентом планом по дальнейшим поставкам оружия на Украину некоторые эксперты начали называть Дональда Трампа вторым Байденом. С подобной точкой зрения в беседе с «Газетой.Ru» согласился и политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Он считает, что Трамп «отступает от своих прежних позиций под давлением европейцев».

«Предыдущая позиция Трампа заключалась в том, что у Соединенных Штатов просто нет свободного оружия и потому никаких поставок Киеву не будет. Сам госсекретарь Марко Рубио говорил, что склады Пентагона опустошены, так как украинский конфликт поглощает оружие гораздо быстрее, чем весь единый Запад может производить. Теперь оружие у американцев внезапно появилось, но только платить за него они хотят заставить европейцев», — заявил американист.

По его мнению, европейцы фактически вынудили Трампа отдавать американское оружие, которое необходимо самим Штатам. При этом, если Вашингтон как-то поменяет правила игры и не выполнит обещания через 50 дней начать давление на Россию, то все необходимые действия будут приняты через конгресс.

«Трамп, каким бы сильным лидером не хотел казаться, таким сейчас не является и буквально отступает перед Европой, которая даже платить за американское оружие отказывается.

Европейские страны считают, что Трампа можно дожимать, поэтому Франция и не будет покупать американское оружие, чтобы якобы поставлять свое. Разговор то был сначала такой, что у американцев просто нет оружия, сейчас оказалось, что есть, а раз есть, то пусть поставляют сами», — сказал Дробницкий.

Он добавил, что европейцы медленно выполняют план, который заключается в том, чтобы ни в коем случае не отпускать Соединенные Штаты из Евроатлантики и украинского конфликта. По словам Дробницкого, на полшага Трампа уже заставили сдвинуться, а дальше — больше.

«Трамп пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Самый большой вопрос сейчас состоит в том, будет ли он предпринимать какие-то шаги во время каникул конгресса, которые будут в августе. По сути, у него будет примерно месяц, чтобы выполнить хоть какие-то обещания своей предвыборной программы для спасения собственного положения. Если же он ничего так и не сделает, то станет тем же Байденом, только в профиль», ­— заключил Дробницкий.