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Политика

Над подлете к Москве сбили 15 беспилотников. Военная операция, день 1244-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1244-й день
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Александр Река/ТАСС
На подлете к Москве ночью сбили 15 беспилотников. Украинские СМИ сообщили о массированной атаке на Киев и Ивано-Франковск. По информации The Telegraph, Великобритания намерена объявить о «50-дневной кампании» по поставкам вооружений ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:44

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших солдат ВСУ, пишет Le Monde. По информации издания, на украинских кладбищах заканчиваются свободные участки.

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Владимир Зеленский на саммите G7

Suzanne Plunkett/Reuters
9:43

❗️В Белгородской области на участке автодороги Ракитное — Бобрава FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

9:36

⚡️Дата раунда переговоров России и Украины еще согласовывается, будет объявлена своевременно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

9:32

ВСУ за сутки нанесли 55 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого побережья Днепра Херсонской области, пишет РИА Новости.

Обстрелам подверглись Новая Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка и Алешки.

9:30

Взятие под контроль Белой Горы позволяет перерезать важный путь снабжения ВСУ в ДНР, сообщил ТАСС глава региона Денис Пушилин.

9:22

В Соломенском районе Киева в результате ночной атаки частично разрушено административное здание, пишет «Страна.ua». Также там горели склады.

9:14

Под Киевом в Фастовском районе повреждены складские помещения одного из предприятий, пишет «Страна.ua».

9:10

Украинская армия может столкнуться с обвалом фронта к концу года, если российская армия продолжит успешное давление на украинские позиции, пишет французская газета Le Figaro.

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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP
9:04

❗️ВСУ за прошедшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области, пострадали пять мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, украинская армия применила 82 БПЛА (26 сбиты) и 48 боеприпасов.

8:57

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Подробности не приводятся.

8:49

ВС России нанесли удары фугасными авиационными бомбами по резервным силам ВСУ в селе Ивановка Днепропетровской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

8:43

СБУ проводит обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. По информации «Страна.ua», некоторых детективов подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.

8:38

В Белгородской области на территории Краснояружского района объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.

8:36

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак показал пожары в Киеве после ночных ударов.

«Киев после российской атаки <...> Ответ есть и будет», — написал он в Telegram-канале.

8:29

🔴Над регионами России ночью сбили 74 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

23 БПЛА уничтожили над Московским регионом (в том числе 15 дронов, летевших на Москву). Над Курской областью сбили 14 БПЛА, над Ростовской — 12, над Брянской и Калужской — по 10, над Тульской — четыре, над Липецкой — один.

8:20

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова.

По информации ТАСС, ему предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины», и заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Владимир Трефилов/РИА Новости
8:17

Военнослужащие 102-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» рассказали подробности взятия населенного пункта Попов Яр в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

8:14

⚡️Переговоры Украины и России могут состояться 23–24 июля в Стамбуле, пишет турецкое издание İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

8:12

Великобритания намерена инициировать принятие «50-дневной кампании» по поставкам вооружений Украине, пишет The Telegraph.

Предполагается, что Германия и Великобритания договорятся о закупке ракет ПВО за €170 млн от Берлина.

8:10

Киев и Ивано-Франковск ночью подверглись масштабной атаке, сообщило украинское издание «Страна.ua». Повреждена инфраструктура.

8:08

🔴Дежурные средства ПВО уничтожили 15 БПЛА, летевших в направлении Москвы. Об этом в течение ночи информировал мэр столицы Сергей Собянин.

Атаки были отражены с 23:56 мск 20 июля по 06:31 мск 21 июля. На всех местах падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1244-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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