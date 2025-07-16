«Пожалуйста, позвоните Путину»: что в России и на Западе говорят о будущем переговоров по Украине

Песков: Россия призывает надавить на Киев для начала прямых переговоров

Россия и Украина провели последние переговоры в Стамбуле полтора месяца назад. Дата третьего раунда до сих пор не определена. В Кремле вновь заявили о готовности к продолжению диалога и призвали другие страны надавить на Киев, чтобы тот согласился на переговоры. При этом на Западе полагают, что урегулированию препятствует Россия. Генсек НАТО потребовал от союзников Москвы позвонить Путину и сказать, чтобы он «серьезно относился к мирным переговорам». Что будет с урегулированием после ультиматума Трампа и как РФ может использовать отведенные им 50 дней — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 июля заявил, что необходимо надавить на власти Украины, чтобы продолжить прямые переговоры и назначить очередной раунд.

«Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента [США Дональда] Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — отметил он.

Песков заявил, что все слова о поддержке в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как знак к продолжению войны.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко обратил внимание, что Вашингтон пока не сформулировал никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность Москвы возобновить переговоры, пишет ТАСС.

«Из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет», — сказал дипломат.

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В конце июня Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Это подтвердили и в Турции, где прошли первые два раунда. Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Стамбул «ждет ответа от украинской стороны», передает Anadolu.

Что о переговорах говорят на Западе?

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с сенаторами конгресса США заявил, что Бразилия, Китай и Индия могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией, и поэтому лидеры этих стран должны позвонить Путину, чтобы тот продолжил мирные переговоры с Киевом.

«Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам, потому что в противном случае это нанесет огромный удар по Бразилии, Индии и Китаю», — отметил он.

14 июля Трамп на встрече с Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Также глава Белого дома анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot за счет европейских союзников.

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Рютте заявил сенаторам, что Европа найдет деньги, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию на мирных переговорах, пишет Reuters.

При этом президент Чехии Петр Павел в июльском интервью информационной службе «Би-би-си» говорил, что с Россией невозможно «воевать бесконечно», и нужно «посадить ее за стол переговоров».

«Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик. Мы хотим и должны с чего-то начать. Для начала нужно посадить Россию за стол переговоров, договориться о прекращении огня, а затем договориться о мирном соглашении», — отметил он.

Позиция Киева

Продолжения переговоров не будет до тех пор, пока не завершатся обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов, говорил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге после недавнего саммита в Риме.

«Мы должны ... закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — отметил он.

После этого команды «могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров», подчеркнул Зеленский.

«Мы готовы к любому формату. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров — это желательный формат», — добавил он.

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Москва и Киев провели переговоры 16 мая и 2 июня. Делегации обменялись предложениями об условиях прекращения огня и договорились о крупнейшем с начала военных действий обмене военнопленными и телами погибших солдат. Дата третьего раунда переговорного процесса пока не определена.

В США считают, что Россия использует отведенные Трампом на урегулирование конфликта 50 дней для летнего наступления на Украине. Associated Press пишет, что у Москвы появилось «дополнительное время», в то время как нехватка живой силы и боеприпасов вынуждает ВСУ сосредотачиваться на удержании позиций.