«Пожалуйста, позвоните Путину»: что в России и на Западе говорят о будущем переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 июля заявил, что необходимо надавить на власти Украины, чтобы продолжить прямые переговоры и назначить очередной раунд.
«Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента [США Дональда] Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — отметил он.
Песков заявил, что все слова о поддержке в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как знак к продолжению войны.
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко обратил внимание, что Вашингтон пока не сформулировал никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность Москвы возобновить переговоры, пишет ТАСС.
«Из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет», — сказал дипломат.
В конце июня Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Это подтвердили и в Турции, где прошли первые два раунда. Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Стамбул «ждет ответа от украинской стороны», передает Anadolu.
Что о переговорах говорят на Западе?
Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с сенаторами конгресса США заявил, что Бразилия, Китай и Индия могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией, и поэтому лидеры этих стран должны позвонить Путину, чтобы тот продолжил мирные переговоры с Киевом.
«Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам, потому что в противном случае это нанесет огромный удар по Бразилии, Индии и Китаю», — отметил он.
14 июля Трамп на встрече с Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Также глава Белого дома анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot за счет европейских союзников.
Рютте заявил сенаторам, что Европа найдет деньги, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию на мирных переговорах, пишет Reuters.
При этом президент Чехии Петр Павел в июльском интервью информационной службе «Би-би-си» говорил, что с Россией невозможно «воевать бесконечно», и нужно «посадить ее за стол переговоров».
«Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик. Мы хотим и должны с чего-то начать. Для начала нужно посадить Россию за стол переговоров, договориться о прекращении огня, а затем договориться о мирном соглашении», — отметил он.
Позиция Киева
Продолжения переговоров не будет до тех пор, пока не завершатся обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов, говорил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге после недавнего саммита в Риме.
«Мы должны ... закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — отметил он.
После этого команды «могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров», подчеркнул Зеленский.
«Мы готовы к любому формату. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров — это желательный формат», — добавил он.
Москва и Киев провели переговоры 16 мая и 2 июня. Делегации обменялись предложениями об условиях прекращения огня и договорились о крупнейшем с начала военных действий обмене военнопленными и телами погибших солдат. Дата третьего раунда переговорного процесса пока не определена.
В США считают, что Россия использует отведенные Трампом на урегулирование конфликта 50 дней для летнего наступления на Украине. Associated Press пишет, что у Москвы появилось «дополнительное время», в то время как нехватка живой силы и боеприпасов вынуждает ВСУ сосредотачиваться на удержании позиций.