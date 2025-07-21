Взрывы, залпы ПВО и задержки рейсов: как регионы России пережили ночную атаку БПЛА?

В ночь на 21 июля ВСУ атаковали регионы России десятками ударных беспилотников. Системы ПВО сбили 74 БПЛА, большинство — в Московской области. В Зеленограде пострадали автомобили и жилой дом, повреждена газовая труба жилой высотки. В столичных аэропортах отменили и задержали сотни рейсов. В Ростовской области обломки дронов вызвали пожар на вокзале в Каменоломне, что привело к многочасовым задержкам поездов. Как российские регоины пережили ночную атаку БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 21 июля ВСУ осуществили новую атаку ударными беспилотниками по регионам России. По данным Минобороны, средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских БПЛА. Больше всего дронов было уничтожено в Московской области, из 23 перехваченных там БПЛА 15 направлялись на столицу.

Кроме того, в Ростовской области были зафиксированы повреждения и возгорания в результате перехватов беспилотников ВСУ. Всего в южном регионе было уничтожено 12 украинских БПЛА.

Также 14 дронов были сбиты над территорией Курской области, 10 над Брянской областью, 10 над Калугой, 4 над Тульской областью и один БПЛА над Липецком.

Атака на Москву и область

Больше всего БПЛА в ночь на 21 июля украинские силы направили на Москву. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал о взрывах в Зеленограде, Истринском и Солнечногорском районах Московской области.

Жители Серпухова передавали, что слышали не менее пяти громких звуков, похожих на взрывы, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что обломки сбитых ночью дронов упали в районе рабочего поселка Киевский в Новой Москве.

«Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — сообщил мэр столицы.

По данным канала SHOT, обломки сбитого украинского дрона повредили газовую трубу на крыше многоэтажного жилого дома, в результате чего образовался факел из горящего газа. Из здания эвакуировали около 50 человек, позднее газ был перекрыт, а возгорание — ликвидировано.

Жители Зеленограда сообщали Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что в результате падения обломков БПЛА в одном из микрорайонов города загорелись два автомобиля. Кроме того, в одном из многоквартирных домов после падения фрагментов выбило окна.

Чуть позже канал сообщил, что обломки беспилотника попали в высотку в Зеленограде.

На фоне опасности БПЛА ограничения вводились в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

В Шереметьево в залы ожидания выстроились многометровые очереди, сообщает «Осторожно, новости». Были отменены или задержаны около 200 рейсов , а большое количество пассажиров оказались в «чистой зоне» аэропорта у выходов на посадку.

Очевидцы рассказали каналу, что свободных мест, где могли бы расположиться люди, в аэропорту не осталось. Очередь в бизнес-зал для пассажиров внутренних рейсов достигала зоны досмотра. Взрослым и детям пришлось спать на чемоданах и прямо на полу.

«Пытаюсь улететь, пока без результатов»: московские аэропорты встали из-за атак БПЛА В московских аэропортах снова коллапс: из-за атаки беспилотников 134 самолета ушли на запасные... 20 июля 20:06

Также «Осторожно, новости» опубликовал кадры из самолета рейса Turkish Airlines 3155 Стамбул-Москва, который посадили в Домодедово вместо Внуково. Пассажиры не могли покинуть самолет более часа, в то время как им заявили, что их ждет еще один перелет во Внуково. Отдельные пассажиры впали в истерику и начали кричать, требуя выпустить их из самолета.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин позднее заявил, что последствия ограничений в работе аэропортов являются неизбежными, так как невозможно заранее прогнозировать, когда вводится «Ковер» и насколько долго он будет. Это решают военные, а аэропорты подстраиваются, добавил министр.

Глава ведомства отметил, что приоритетом является безопасность пассажиров, а Минтранс ищет способы уменьшить негативные последствия для людей при действии плана «Ковер».

Атака на Ростовскую область

В Ростовской области очевидцы из Новошахтинска, Шахт и Каменоломни слышали взрывы, видели залпы ПВО и пролеты дронов.

После падения обломков сбитого БПЛА в поселке Каменоломни загорелось здание железнодорожного вокзала. Об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Кроме здания вокзала, также было повреждено здание диспетчерского пункта

«Из диспетчерского пункта эвакуировано 3 человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Информация уточняется», — сообщил Слюсарь.

Атака на вокзал в Каменоломни привела к задержке ряда пассажирских поездов. По данным мониторинга, в пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов . Движение через станцию осуществляется со сниженной скоростью, сообщили в Минтрансе.

В поселке Раково Красносулинского района обломки сбитого БПЛА повредили здание цветочного магазина. частный дом и два автомобиля. По предварительным данным, люди не пострадали.