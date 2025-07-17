«Попрошайка оружия». Кто такой Денис Шмыгаль, ставший министром обороны Украины

Верховная рада Украины официально утвердила экс-премьер-министра Дениса Шмыгаля на должность министра обороны страны. На посту главы минобороны Шмыгаль сменил Рустема Умерова. Новым премьер-министром ранее в четверг была назначена Юлия Свириденко. Кто такой Денис Шмыгаль и что может измениться с его назначением — в материале «Газеты.Ru».

В четверг, 17 июля, Верховная рада Украины официально назначила бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля министром обороны страны. На новом посту политик пообещал обеспечить всех военнослужащих, увеличить производство оружия до 40-50% и наладить работу оборонного ведомства.

«Мы слышим о некоторых случаях бусификации, но мобилизация в Украине проходит по плану», — заявил Шмыгаль в ходе своего первого выступления в парламенте на новой должности.

Проект о назначении Шмыгаля на пост главы Министерства обороны в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский.

На должности министра обороны Шмыгаль сменил Рустема Умерова, которыйпринимал участие в переговорном процессе с Россией.

Изначально украинские инсайдеры прочили Умерова на пост посла Украины в США, но депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Вашингтон не согласовал его на эту должность.

По информации Железняка, Умеров либо получит должность в СНБО (Совете национальной безопасности и обороны Украины), либо станет советником главы государства Владимира Зеленского.

Ранее Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Она стала второй после Юлии Тимошенко женщиной-премьером страны.

Марионеточная должность

На Украине давно уже принято решение о том, что министр обороны — это марионеточная должность, которая не имеет никакого отношения к ведению боевых действий. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Реально вооруженными силами руководит главнокомандующий Штаба и верховный главнокомандующий, которым номинально является Зеленский, а реально все действия координируются с Западом. Должность Шмыгаля предполагает постоянную работу по выбиванию денег и оружия у Запада и участие в переговорном процессе. Что ему делать не впервой, он и раньше занимался попрошайничеством оружия, западной помощи», — сказал бывший нардеп.

Кроме того, Олейник отметил, что Министерство обороны считается «самым вкусным» местом с точки зрения коррупции.

«Шмыгаль сможет поставить своих людей на закупку оружия, питания и обмундирования для армии. Одна из его основных функций — обеспечение армии, а тут уже много схем по получению грандиозного дохода», — добавил Олейник.

В целом же, по мнению экс-нардепа, нынешние перестановки в правительстве можно охарактеризовать фразой «хрен редьки не слаще», потому что по сути весь государственный аппарат остался в подчинении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и самого Зеленского.

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В свою очередь политолог Дмитрий Солонников напомнил, что за время проведения специальной военной операции министр обороны Украины менялся уже неоднократно. Ранее это не привело ни к каким крупным изменениям, поэтому не приведет и сейчас.

«Министр обороны на Украине отвечает за реализацию озвученных сверху решений и выступает в качестве человека, на которого в случае проблем будут валиться все обвинения. Если вдруг будет какой-то провал, то он будет крайним в любом случае», — заявил политолог.

Чей протеже Шмыгаль?

Денис Шмыгаль достаточно долго проработал на должности премьер-министра, считается опытным политиком, который не создавал никаких проблем Зеленскому и его окружению. Однако его все равно сменили на должности и этому, по мнению экс-нардепа Владимира Олейника, есть причины.

«В политической системе Украины имеет огромное значение, кто чей протеже. Так вот сам Шмыгаль когда-то был компромиссной фигурой, и его кандидатура была предложена Зеленскому олигархом Ринатом Ахметовым, с которым работал Шмыгаль. Сейчас же на должность премьера назначили Свириденко — протеже Ермака. Он и Зеленский пытаются все политическое поле под себя расчистить», — пояснил Олейник.

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Подобной точки зрения придерживается и политолог Дмитрий Солонников. По его словам, Шмыгаль связан со старым олигархатом Украины, и именно поэтому его когда-то назначили на пост премьера.

«Я думаю, что представителям украинской олигархии будет даже удобнее иметь Шмыгаля на посту министра обороны, потому что они смогут иметь процент с любой крупной бюджетной оборонной схемы. Тем более, что Шмыгаль показал, что он четко работает в нынешних политических реалиях и будет выполнять любые указания», — сказал Солонников.

От «О'Кея» до премьера

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове и в 1992 году поступил в университет «Львовская политехника», где учился по специальности «менеджмент в производственной сфере (машиностроение)».

Первую работу Шмыгаль получил еще во время обучения в университете. В 1994–1995 годах он работал менеджером в сети магазинов «О'Кей» во Львове. С 1995 по 1997 год был бухгалтером отдела неторговых операций валютного управления Электронбанка. И затем продолжил свою карьеру как экономист.

Политический путь Шмыгаля начался в 2009 году, когда он был назначен помощником председателя Львовской областной государственной администрации. В 2014 году политик попытался баллотироваться в Верховную раду по одномандатному округу в Львовской области как самовыдвиженец. Однако не преуспел и занял последнее место среди 12 кандидатов.

После нескольких неудачных попыток построить более успешную политическую карьеру Шмыгаль вернулся в бизнес. В 2017 году он перешел в структуры энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где занимал должность заместителя гендиректора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго». В 2018–2019 годах был директором Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

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Последующий стремительный карьерный рост в качестве политика многие до сих пор объясняют связями Шмыгаля с Ахметовым. Однако сам политик неоднократно подчеркивал, что лично с олигархом не знаком.

1 августа 2019 года указом президента Владимира Зеленского был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Уже через полгода, 4 февраля 2020-го, Шмыгаль становится вице-премьером — министром развития общин и территорий. Еще через месяц, 4 марта 2020 года, занимает пост премьер-министра Украины.

Денис Шмыгаль считается рекордсменом по длительности пребывания на посту премьер-министра в истории независимой Украины. Политик возглавлял украинское правительство 1960 дней.

После начала специальной военной операции Шмыгаль занимался координированием международной поддержки и мобилизации ресурсов для обороны. Он часто курировал переговоры с зарубежными партнерами по оказанию Киеву военной и гуманитарной помощи.