Поворотный момент в конфликте или подарок Путину: что говорят об ультиматуме Трампа?

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа России поворотным моментом в украинском конфликте. По ее словам, Европа и США наконец пришли к единому мнению, что Владимира Путина «не остановить словами». При этом журнал Spectator заявил, что угроза главы Белого дома, наоборот, преподнесла российскому лидеру подарок, ведь она фактически свела на нет все попытки американских сенаторов ввести более жесткие санкции в отношении Москвы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс назвала ультиматум американского президента Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней поворотным моментом в конфликте. Об этом пишет издание The Hill.

«Думаю, лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, заключается в том, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению: [президента России] Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он сам поймет, что дальше идти нельзя», — отметила Райс.

14 июля глава Белого дома пригрозил введением 100%-ных вторичных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достигнуть прогресса в переговорном процессе. Он также заявил, что США возобновит поставки вооружения Украине.

Подарок Путину

В то же время журнал Spectator отметил, что резкий поворот политики Трампа был впечатляющим и на бумаге угроза выглядит огромной. Однако она уже преподнесла президенту России Владимиру Путину неожиданный подарок: ультиматум фактически свел на нет все попытки американского конгресса ввести более серьезные ограничения в отношении России . Лидер большинства в сенате Джон Тьюн ранее объявил, что отложит продвижение законопроекта, который предусматривал 500%-ные пошлины.

«Ответом Москвы на последний ультиматум Дональда Трампа, выдвинутый на прошлой неделе, стало применение самого российского дипломатического оружия — презрительного смеха. Угроза президента США ввести драконовские санкции <…> была встречена с таким театральным презрением, что Чехов бы гордился», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что рынки, по всей видимости, разделяют скептицизм Москвы — цены на нефть после заявления Трампа практически не изменились. Поэтому угроза главы Белого дома ввести пошлины — это скорее изменение риторики, чем сути.

В США заявили, что Кремль игнорирует ультиматум Трампа. В Европе недовольны и требуют санкций Газета The Hill сообщила, что Москва проигнорировала ультиматум президента США Дональда Трампа и продолжила... 17 июля 15:08

Ранее The Hill уже писала, что Россия проигнорировала ультиматум президента США и продолжила наносить удары по Украине. The New York Times в свою очередь отмечала, что слова Трампа не напугали Москву.

Что говорят в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в очередной раз комментируя заявления главы Белого дома, заявил журналисту Павлу Зарубину, что все уже давно привыкли к жесткой и прямолинейной риторике Трампа.

«Вместе с тем он (президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru») подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Собственно, президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Это длительный процесс, он требует усилий. Он не прост, и, скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают», — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, встреча Путина и Трампа должна состояться и «со временем случится». При этом он отметил, что лидеры России и США встретятся только после того, как будет проделана «огромная работа».

«Она (встреча. — «Газета.Ru») необходима для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало, эту работу еще предстоит сделать», — заключил Песков.