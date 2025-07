Поворотный момент в конфликте или подарок Путину: что говорят об ультиматуме Трампа?

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс назвала ультиматум американского президента Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней поворотным моментом в конфликте. Об этом пишет издание The Hill.

«Думаю, лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, заключается в том, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению: [президента России] Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он сам поймет, что дальше идти нельзя», — отметила Райс.

14 июля глава Белого дома пригрозил введением 100%-ных вторичных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достигнуть прогресса в переговорном процессе. Он также заявил, что США возобновит поставки вооружения Украине.

Подарок Путину

В то же время журнал Spectator отметил, что резкий поворот политики Трампа был впечатляющим и на бумаге угроза выглядит огромной. Однако она уже преподнесла президенту России Владимиру Путину неожиданный подарок: ультиматум фактически свел на нет все попытки американского конгресса ввести более серьезные ограничения в отношении России . Лидер большинства в сенате Джон Тьюн ранее объявил, что отложит продвижение законопроекта, который предусматривал 500%-ные пошлины.

«Ответом Москвы на последний ультиматум Дональда Трампа, выдвинутый на прошлой неделе, стало применение самого российского дипломатического оружия — презрительного смеха. Угроза президента США ввести драконовские санкции <…> была встречена с таким театральным презрением, что Чехов бы гордился», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что рынки, по всей видимости, разделяют скептицизм Москвы — цены на нефть после заявления Трампа практически не изменились. Поэтому угроза главы Белого дома ввести пошлины — это скорее изменение риторики, чем сути.

Ранее The Hill уже писала, что Россия проигнорировала ультиматум президента США и продолжила наносить удары по Украине. The New York Times в свою очередь отмечала, что слова Трампа не напугали Москву.

Что говорят в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в очередной раз комментируя заявления главы Белого дома, заявил журналисту Павлу Зарубину, что все уже давно привыкли к жесткой и прямолинейной риторике Трампа.

«Вместе с тем он (президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru») подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Собственно, президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Это длительный процесс, он требует усилий. Он не прост, и, скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают», — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, встреча Путина и Трампа должна состояться и «со временем случится». При этом он отметил, что лидеры России и США встретятся только после того, как будет проделана «огромная работа».

«Она (встреча. — «Газета.Ru») необходима для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало, эту работу еще предстоит сделать», — заключил Песков.