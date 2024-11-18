«Ходил по пляжу с тысячами долларов». В Киеве объяснили убийство перебежчика Кузьминова Politico: в Киеве считают, что угнавший Ми-8 Кузьминов сам виноват в своей гибели

Летчика-перебежчика Максима Кузьминова, вероятно, убили два киллера. Уже после совершения убийства они переехали тело на его же автомобиле и скрылись. Украинская разведка считает, что перебежчик сам виноват в своей смерти: он захотел жить за границей, хотя безопасность ему могли обеспечить только на территории Украины. Друг детства Кузьминова назвал его скромным, наивным и очень добросердечным. Подробности гибели угонщика российского вертолета Ми-8 — в материале «Газеты.Ru».

Издание Politico выяснило, что летчика-перебежчика Максима Кузьминова застрелили двое неизвестных. Это произошло 13 февраля 2024 года на парковке перед его домом в Вильяхойосе в Испании.

По данным издания, Кузьминов пытался сбежать от нападавших. После ранения он сумел добраться до пандуса на парковке, но затем потерял сознание. Киллеры переехали тело Кузьминова на автомобиле. Транспортное средство, предположительно, принадлежит бывшему летчику. Politico пишет, что злоумышленники выехали на этой же машине за пределы Вильяхойоса, а затем сожгли ее. Через несколько дней сгоревший автомобиль нашли полицейские.

Издание сообщает, что первым тело Кузьминова нашел пожилой испанец. Он подумал, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и просто валяется без сознания у гаража. Затем он увидел кровь. По словам пенсионера, вскоре мимо него на большой скорости пронесся белый автомобиль. Скорее всего, это и была машина Кузьминова, на которой скрылись злоумышленники.

«У него было по меньшей мере шесть пулевых ранений. На нем было что-то вроде куртки», — вспомнил пожилой испанец.

Похоже на разбой

Politico выяснил, что город, где убили Кузьминова, считается «сказочной страной отдыха и развлечений для иностранцев», поэтому такое громкое убийство потрясло жителей. По данным El País, испанские разведывательные службы считают, что к убийству причастна Россия. При этом власти якобы особо не расследуют дело.

Глава лондонской разведывательной консалтинговой фирмы «Маяк» и ведущий эксперт по России Марк Галеотти считает, что к преступлению причастна «организованная преступность». Однако он тоже не исключает российского следа.

Как Кузьминов жил в Испании

Вильяхойос — это пляжный город на юго-восточном побережье Испании, там проживает около 35 тысяч человек. Кузьминов жил примерно в десяти минутах от моря в жилом комплексе Кала-Альта. Журналисты Politico были на месте преступления. Они выяснили, что большинство квартир как будто пустуют, а в остальных живут туристы, приехавшие отдохнуть на короткий срок.

«Здесь никогда ничего не происходит», — сказали местные журналистам.

Кузьмина знал сторож комплекса. Он же стал вторым очевидцем убийства. По словам мужчины, он разговаривал с жертвой только один раз: Кузьминов спросил, куда можно выбросить строительный мусор. При этом сторож часто видел перебежчика около комплекса. Он утверждает, что убитый всегда носил темную одежду, толстовки с капюшоном и шапки, как будто пытался остаться незамеченным.

Другие жители рассказали журналистам, что Кузьминов часто ходил в местный спортбар.

«Я видел его много раз, он был не очень разговорчив. Он совершил большую ошибку, приехав сюда жить», — сказал шеф-повар ресторана.

Проигрыш украинской разведки

Politico пишет, что убийство Кузьмина стало поражением Украины:

«Если самый известный киевский перебежчик не дожил до годовщины своего дезертирства, с каким рвением другие россияне перейдут на сторону Украины? Вместо того чтобы продемонстрировать преимущества смены сторон, история Кузьминова в конечном итоге сыграла на руку Кремлю, продемонстрировав смертельную опасность, которую влечет за собой [предательство]. ...неудивительно, что Киев предпочел бы забыть эту историю».

Представитель украинской разведки объяснил изданию, что программа, по которой дезертировал Кузьминов, давала ему право хранить личность в секрете. Источник считает, что перебежчик во многом сам виноват в своей смерти. Более того, Кузьминов якобы получил $500 тыс. за кражу вертолета. Украинские власти гарантировали ему защиту на территории страны, однако убитый сразу заявил, что хочет переехать за границу.

«Мы предупредили его, что это опасно. Но он сказал, что все равно хочет переехать [в Испанию]. Как, по-вашему, мы могли бы защитить его? Кузьминов ходит по пляжу в Испании в шлепанцах и с 500 тысячами долларов подмышкой, а наши ... бойцы сопровождают его? Это невозможно за пределами нашей юрисдикции», — отметил чиновник.

9 августа 2023 года 28-летний Максим Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним в салоне были бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были осведомлены о планах Кузьминова, а на Украине их сразу «уничтожили».

Украинская разведка около полугода готовила операцию. Они завербовали Кузьминова и смогли организовать для него безопасный коридор. После совершения преступления перебежчик дал пресс-конференцию, а затем эмигрировал в Испанию по паспорту на имя Игоря Шевченко. По предварительным данным, уже за границей Кузьмин связался со своей бывшей девушкой из России, пригласил ее к себе, чем выдал свое местоположение.

Никаких прямых доказательств об участии в убийстве представителей России нет.

По данным CBS News, тело Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании.

В беседе с Politico друг детства пилота описал мужчину как «скромного, добросердечного и очень наивного». Он считает, что Кузьминов решил перейти на сторону Украины из-за крупного денежного вознаграждения. Также на пилота кто-то якобы оказывал давление. По словам знакомого, никто из близких не оплакивал смерть Кузьминова.