Над регионами России сбили более 120 украинских БПЛА. Военная операция, день 1240-й

❗️Число пострадавших в результате ночной атаки украинских БПЛА на Воронеж возросло до четырех, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 годов рождения). Еще двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались», — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении бывшего премьера Дениса Шмыгаля министром обороны, пишет «РБК-Украина».
🔴В Воронеже задержали агента Киева, который планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры региона, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Диверсант также передавал разведке Украины данные о российских средствах ПВО, подчеркнули в ведомстве.
В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли новые взрывы, передает украинский телеканал «Факты ICTV».
Свиноводческий комплекс агропромышленного холдинга «Мираторг» в Брянской области подвергся атакам беспилотников, сообщила пресс-служба компании.
Обошлось без пострадавших, легкие повреждения получила строительная техника.
❗️Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина является наиболее вероятным кандидатом на пост посла страны в США, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники. По информации издания, министр обороны Рустем Умеров, которого называли главным претендентом на должность, сфокусируется на других задачах.
Ольга СтефанишинаGlobal Look Press
Украина не смогла добиться от США и Евросоюза выделения финансовой помощи для проведения в стране политических реформ, пишет журнал Foreign Policy.
Представители украинского гражданского общества «уехали с пустыми руками» с конференции по восстановлению Украины в Риме 10–11 июля, подчеркнуло издание.
Экипаж специального бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу в зоне СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
🔴В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
Также фрагменты дронов обнаружены в населенных пунктах. Обошлось без пострадавших, добавил глава региона.
Украине не хватает около 4 млн рабочих рук, дефицит колоссален и ощущается во многих сферах. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».
В Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
❗️Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Дональд Трамп может остановить боевые действия до конца года, пишет «РБК-Украина».
В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщило издание «РБК-Украина». Какие-либо подробности не приводятся.
В Белгородской области на территории Грайворонского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.
В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона получил травмы один человек, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности, добавил он.
Международные инвесторы не верят угрозам Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России, пишет The Economist.
По-настоящему серьезные рестрикции могут вызвать рост цен на сырье на глобальных рынках, что приведет к «инфляционному шоку» в самих Штатах, добавило издание.
В аэропортах Пулково и Калуги (Грабцево) сняли ограничения на вылет и посадку самолетов, введенные ночью. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
🔴Над регионами России в период с 7:00 до 7:30 мск уничтожили четыре беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Два дрона сбили над Тульской областью, по одному — над Калужской и Брянской.
В Берлине не подтвердили слова Дональда Трампа о том, что первые ЗРК Patriot уже направляются из Германии на Украину.
«Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель минобороны ФРГ, которого цитирует SRF.
Американская газета The Hill считает, что Кремль «проигнорировал угрозу» главы Белого дома Дональда Трампа о введении жестких санкций, если Москва не прекратит СВО.
Издание сослалось на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что президент США выдвинул «театральный ультиматум».
Специальный представитель президента США Кит Келлог во время визита на Украину посетил цеха по сборке беспилотников ВСУ. Фото с производства он разместил в социальной сети Х.
В Калужской области дрон ВСУ при падении попал в двухэтажный дом в Сухиничском районе, пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
По его словам, ребенка ранило осколками стекла. Жителей дома временно эвакуировали.
🔴В Воронеже в результате попадания фрагментов беспилотника ВСУ в многоэтажный дом пострадали трое несовершеннолетних, двух из них госпитализировали, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Кроме того, повреждены как минимум четыре квартиры, добавил глава региона.
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Город Днепропетровск (Днепр) на юго-востоке Украины ночью подвергся массированной атаке. Как сообщила «Страна.ua», в результате ударов возникло несколько пожаров, повреждены предприятия.
Глава МИД Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа немедленно ввести санкции против России, а не ждать 50 дней.
По мнению дипломата, этот шаг вынудит Москву сесть за стол переговоров и повлияет на ситуацию в зоне боевых действий, пишет Politico.
🔴Над регионами России в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля средства ПВО перехватили и сбили 122 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 43 беспилотника, над Курской — 38, над Орловской — 10, над Смоленской и Воронежской — по шесть, над Белгородской — пять, над Московской, Калужской и Крымом — по три, над Ленинградской и Липецкой — по два, над Тульской — один.