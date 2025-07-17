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Политика

Над регионами России сбили более 120 украинских БПЛА. Военная операция, день 1240-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1240-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 122 беспилотника ВСУ, три из них — на подлете к Москве. Латвия призвала Дональда Трампа надавить на Россию, а не медлить 50 дней, чтобы повлиять на ситуацию в зоне боевых действий на Украине. СМИ сообщили о массированной атаке на Днепропетровск (Днепр). «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:53

❗️Число пострадавших в результате ночной атаки украинских БПЛА на Воронеж возросло до четырех, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 годов рождения). Еще двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались», — отметил он.

9:49

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении бывшего премьера Дениса Шмыгаля министром обороны, пишет «РБК-Украина».

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Thomas Imo/Global Look Press
9:47

🔴В Воронеже задержали агента Киева, который планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры региона, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Диверсант также передавал разведке Украины данные о российских средствах ПВО, подчеркнули в ведомстве.

9:44

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли новые взрывы, передает украинский телеканал «Факты ICTV».

9:42

Свиноводческий комплекс агропромышленного холдинга «Мираторг» в Брянской области подвергся атакам беспилотников, сообщила пресс-служба компании.

Обошлось без пострадавших, легкие повреждения получила строительная техника.

9:38

❗️Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина является наиболее вероятным кандидатом на пост посла страны в США, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники. По информации издания, министр обороны Рустем Умеров, которого называли главным претендентом на должность, сфокусируется на других задачах.

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Ольга Стефанишина

Global Look Press
9:35

Украина не смогла добиться от США и Евросоюза выделения финансовой помощи для проведения в стране политических реформ, пишет журнал Foreign Policy.

Представители украинского гражданского общества «уехали с пустыми руками» с конференции по восстановлению Украины в Риме 10–11 июля, подчеркнуло издание.

9:30

Экипаж специального бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу в зоне СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

9:27

🔴В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Также фрагменты дронов обнаружены в населенных пунктах. Обошлось без пострадавших, добавил глава региона.

9:21

Украине не хватает около 4 млн рабочих рук, дефицит колоссален и ощущается во многих сферах. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

9:11

В Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:07

❗️Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Дональд Трамп может остановить боевые действия до конца года, пишет «РБК-Украина».

9:02

9:00

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщило издание «РБК-Украина». Какие-либо подробности не приводятся.

8:47

В Белгородской области на территории Грайворонского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.

8:46

В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона получил травмы один человек, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности, добавил он.

8:44

Международные инвесторы не верят угрозам Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России, пишет The Economist.

По-настоящему серьезные рестрикции могут вызвать рост цен на сырье на глобальных рынках, что приведет к «инфляционному шоку» в самих Штатах, добавило издание.

8:40

В аэропортах Пулково и Калуги (Грабцево) сняли ограничения на вылет и посадку самолетов, введенные ночью. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

8:35

🔴Над регионами России в период с 7:00 до 7:30 мск уничтожили четыре беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Два дрона сбили над Тульской областью, по одному — над Калужской и Брянской.

8:30

В Берлине не подтвердили слова Дональда Трампа о том, что первые ЗРК Patriot уже направляются из Германии на Украину.

«Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель минобороны ФРГ, которого цитирует SRF.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:26

Американская газета The Hill считает, что Кремль «проигнорировал угрозу» главы Белого дома Дональда Трампа о введении жестких санкций, если Москва не прекратит СВО.

Издание сослалось на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что президент США выдвинул «театральный ультиматум».

8:21

Специальный представитель президента США Кит Келлог во время визита на Украину посетил цеха по сборке беспилотников ВСУ. Фото с производства он разместил в социальной сети Х.

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generalkellogg/X
8:18

В Калужской области дрон ВСУ при падении попал в двухэтажный дом в Сухиничском районе, пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его словам, ребенка ранило осколками стекла. Жителей дома временно эвакуировали.

8:11

🔴В Воронеже в результате попадания фрагментов беспилотника ВСУ в многоэтажный дом пострадали трое несовершеннолетних, двух из них госпитализировали, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Кроме того, повреждены как минимум четыре квартиры, добавил глава региона.

8:10

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

8:07

Город Днепропетровск (Днепр) на юго-востоке Украины ночью подвергся массированной атаке. Как сообщила «Страна.ua», в результате ударов возникло несколько пожаров, повреждены предприятия.

8:05

Глава МИД Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа немедленно ввести санкции против России, а не ждать 50 дней.

По мнению дипломата, этот шаг вынудит Москву сесть за стол переговоров и повлияет на ситуацию в зоне боевых действий, пишет Politico.

8:01

🔴Над регионами России в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля средства ПВО перехватили и сбили 122 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 43 беспилотника, над Курской — 38, над Орловской — 10, над Смоленской и Воронежской — по шесть, над Белгородской — пять, над Московской, Калужской и Крымом — по три, над Ленинградской и Липецкой — по два, над Тульской — один.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1240-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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