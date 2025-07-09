«Не просто варварство, а преступление». Умер ребенок, пострадавший при атаке ВСУ на Курск

Пятилетний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ на городской пляж Курска, умер при транспортировке в московскую клинику. У ребенка были тяжелые ожоги, врачи не смогли его спасти. В МИД России заявили, что поставщики оружия на Западе должны знать, что оно идет на убийство детей.

Пятилетний мальчик, раненный накануне в ходе атаки ВСУ на пляж в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

Он отметил, что травмы были очень тяжелые.

«Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он добавил, что родным мальчика будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее Хинштейн рассказал, что мальчик по имени Анатолий «закрывал собой маму» во время удара ВСУ по городскому пляжу в Курске. Он назвал его «настоящим мужчиной». Ребенка вместе с мамой собирались перевести на лечение в Москву.

Атака на пляж

ВСУ атаковали городской пляж Курска 8 июля. В результате погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, помогавший пострадавшим. Не менее 10 человек были ранены. Ребенок стал четвертым погибшим.

В Следственном комитете сообщили, что на месте удара были найдены фрагменты беспилотника и поражающие элементы в виде шариков для причинения максимального урона людям.

Также СК опубликовал видео с беспилотником, атаковавшим пляж. На кадрах видны двигатель, элементы обшивки и проводка дронов. Зафиксированы и последствия взрывов: воронки и повреждения от поражающих элементов.

Позднее Хинштейн сообщил, что беспилотники ВСУ также атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, здание скорой помощи и административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская». Кроме того, из-за взрывной волны в нескольких частных и многоквартирных домах в Железнодорожном округе Курска выбило стекла.

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«Зверства киевского режима»

Очевидцы рассказали, что оказавшиеся на месте люди пытались помочь пострадавшим.

«И мы старались все оперативно оттащить [пострадавших], кто-то пытался тушить огнетушителем, песком — пламя было достаточно большое», — заявила она.

Женщина рассказала, что сначала на улице было слышно жужжание, потом жители выключили все источники света и замерли, чтобы не привлекать к себе внимание. Пострадавшая отметила, что на момент атаки на пляже находилось около 10 человек.

Сейчас на пляже работают специалисты, которые убирают обломки БПЛА и опасные фрагменты. В правительстве области сообщили, что до завершения работ доступ граждан на пляж временно ограничен.

Атаку на ВСУ на мирных жителей и пляж в Курске прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что поставщики оружия на Западе должны знать, что оно идет на убийство детей.

Она также призвала международное сообщество осудить атаки.

«Мы призываем здравомыслящую часть мирового сообщества, которая способна еще вопреки чинимой Западом и Банковой цензуре увидеть подлинную картину творимых киевским режимом зверств», — сказала Захарова.