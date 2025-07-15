Переговоры в тупике, а Нобелевку хочется: что означает 50-дневный ультиматум Трампа?

Президент США Дональд Трамп наконец-то сделал «важное заявление» по России. Несколько дней зарубежная общественность (прежде всего, ее «заукраинская» часть) предвкушала долгожданный «разворот на 180 градусов». На фоне прогревов от самого Трампа и его ручных «огородных пугал», вроде сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), даже скептики начали верить, что президент США зол и вот-вот покажет России «кузькину мать».

Однако Трамп, как обычно, обманул все ожидания.

«Предельно жесткий ультиматум» оказался каким-то… не таким. Тарифные санкции против России и ее торговых партнеров Трамп вроде бы пообещал. Но законопроект Грэма о пошлинах в 500% по дороге выкинул на свалку. Вместо них будет 100% — да и те вступят в силу только по решению Трампа, минимум через 50 дней и при условии, что Россия не заключит сделку.

Поставки нового оружия тоже анонсировал. Да, теперь их будут не отдавать, а продавать через европейцев, но целых 17 систем «Пэтриот» — это не шутки! Хотя, как уже выяснилось, первые поставки Украине стоит ожидать только через пару месяцев (снова 50 дней!). И, если по-честному, в остальном вопросов тоже больше, чем ответов.

Что конкретно имел в виду Трамп? Батареи? Пусковые установки? Ракеты? Если речь шла о 17 батареях, то число просто запредельное.

Для украинской противовоздушной обороны такая поставка будет очень серьезным подспорьем, но не вполне понятно, откуда союзники будут брать все эти системы. Столько «Пэтриотов» нет ни у Германии, ни у Израиля. Даже в самих США на боевом дежурстве стоят порядка 30 батарей.

17 ракет — смехотворно, но возможно. Совсем недавно США с барского плеча выделили Киеву комичный пакет помощи на 10 снарядов, которых не хватит даже на один бой. 17 пусковых установок — звучит уже реалистичнее. Если так, то Трамп говорил лишь о двух-трех батареях (в одну входит от шести до восьми установок). Число бьется с заявлениями президента Украины о том, что Германия и Норвегия закупят для Киева три системы ПВО. Но подтвердить или опровергнуть это не могут даже в Пентагоне. Бьюсь об заклад, дать разъяснение затруднится и сам Трамп. Его дело — сказать, а с остальным пусть разбираются министры.

В общем, «ультиматум 14 июля» получился уже классическим для Трампа TACO. Для тех, кто не в курсе, это новое выражение в американском политическом жаргоне. В оригинале расшифровывается как «Trump Always Chickens Out» («Трамп всегда трусит»). Этой аббревиатурой описывают стратегию президента США на торговых переговорах, но в нынешней ситуации это тоже применимо. Трамп занимает крайне жесткую позицию, нагнетает обстановку, но когда надо действовать, резко «сдает назад» и выставляет дедлайны для выполнения своих требований. Которые затем, конечно же, переносит.

Очевидно, президент США разбрасывается «мексиканскими ультиматумами» (или «куриными» — тут кому как удобно) не от хорошей жизни. Переговорный процесс зашел в тупик, Нобелевку очень хочется, а вовлекаться в украинский конфликт нет никакого желания. Вот и приходится изобретать велосипеды.

Трампу надо было придумать себе рычаг давления на Россию, который мотивировал бы ее ускориться с миром и одновременно не спугнул. Самому президенту США требовалось решение, которое позволило бы ему «протиснуться» между критиками, считающими, что Владимир Путин водит его за нос, и рассерженными MAGA-активистами, которые раздражены Ираном и «эпштейнгейтом» и слышать ничего не хотят про Украину. Неультимативный ультиматум, где обещается все и ничего одновременно, прекрасно для этого подходит.

Ведь в сути никакой стратегии по поддержке Украины или противостоянию России Трамп не предложил. Напротив, замечу интересную деталь: конкретных требований к Москве на обозначенный 50-дневный промежуток времени Белый дом не предъявил. Нет призывов прекращать удары по Украине, которые наносят почти каждый день, или уменьшать масштабы боевых действий на земле. Фактически России выдали карт-бланш на то, чтобы провести полноценную летнюю кампанию. Возможно, это негласная уступка, призванная удовлетворить Владимира Путина. Возможно, «побочка», о которой Трамп не особо задумывался. Но в любом случае нам это только на руку.

США, кстати, тоже остаются в выигрыше. В новой схеме все издержки по финансированию Украины окончательно переходят к европейцам, которые по наивности или глупости вписались в заведомо невыгодное для себя предприятие.

Американцам остается индульгенция получать деньги за право пользоваться их оружием. Так что если оценивать ультиматум Трампа как бизнес-схему, то в ней наш «мастер сделок» преуспел. Он успешно втюхал ерунду «дорогим друзьям» и убедил, что эта ерунда — предел их мечтаний.

А вот как политический шаг — решение спорное. Быть может, в голове президента США оно должно было удовлетворить всех. Но на практике попытки сделать «и вашим, и нашим» обычно приводят к обратному результату.

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