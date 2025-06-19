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Путин рассказал, когда могут встретиться делегации России и Украины

Путин: переговорщики России и Украины готовы встречаться после 22 июня
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Михаил Метцель/РИА Новости

Переговорные группы России и Украины ведут подготовку к новому раунду переговоров, который может состояться после 22 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств, трансляция ведется на платформе «Смотрим».

«Переговорщики поддерживают контакт. Владимир Мединский сегодня обсуждал детали со своим коллегой из Киева», — сказал президент.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что конкретной даты проведения нового раунда российско-украинских переговоров нет, но Стамбул останется переговорной площадкой. Комментируя сообщения о готовности России продолжить контакты с Украиной после 22 июня, он заявил, что «такой временной срок озвучивался», однако точной даты продолжения переговоров пока нет.

Президент РФ проводит встречу с представителями западных СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — онлайн-трансляция «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским.

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ПМЭФ – 2025
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