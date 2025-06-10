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«Это дело мое и Путина»: Зеленский запретил делегации Киева обсуждать с РФ территории

Зеленский: Украина на переговорах с РФ не может обсуждать территориальный вопрос
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Владимир Зеленский

Thomas Peter/Reuters
Владимир Зеленский сообщил, что у делегации Киева на переговорах с Россией нет полномочий обсуждать территории. По его словам, решить этот вопрос может только он сам — в диалоге с Владимиром Путиным и «ни с кем другим». Одновременно с этим украинский лидер призвал США и ЕС надавить на Россию и «принудить» ее к миру. Депутат Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ультиматум Зеленского только заводит мирные переговоры в тупик.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online заявил, что украинская делегации на переговорах по урегулированию конфликта уполномочена обсуждать с РФ только гуманитарные вопросы в рамках меморандума.

«На что у них нет мандата, так это на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина. <...> Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим»,

— отметил украинский лидер, добавив, что Киев не будет признавать утраченные территории де-юре российскими.

Зеленский также заявил, что западные страны, в том числе США, не оказывают достаточного давления на Россию. По его словам, не только Соединенные Штаты, но и другие государства должны сказать Москве: «Прекратите боевые действия, или мы дадим Украине оружие».

При этом президент Украины объяснил, почему Запад отказывается вводить более жесткие рестрикции против РФ. По его словам, это происходит потому, что Киев не мобилизовал граждан в возрасте от 18 лет и старше.

«Мы предоставили возможность 18–24-летним показать, что они тоже могут служить, если этого хотят наши партнеры», — добавил украинский лидер, отметив, что Киев предложил молодым украинцам заключить годовой контракт с минобороны страны.

Отдельно в своем Telegram-канале Зеленский призвал США и Евросоюз оказать на Москву «реальное давление», так РФ якобы игнорирует дипломатический процесс.

«Российские удары ракетами <...> громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. <...> Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровщина и Черниговщина», — заявил президент Украины.

«Да пошел он»

Комментируя ультиматум Зеленского, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru» , что это требование заводит мирные переговоры в тупик.

«Нелегитимность самого Зеленского, закон о запрете ведения переговоров с Россией — это мешает. В любой момент либо Зеленский, либо Верховная рада могут отклонить любые договоренности и аннулировать любые соглашения. Как сказал Зеленский: «Я закон принял, я его могу и отменить». Ну и что, как мы тогда заключаем? С кем мы заключаем этот договор?» — подчеркнул Чепа.

Парламентарий также назвал заявление президента Украины признаком «неадекватности», а его слова о готовности к встрече Путиным — «PR-акцией».

«Ни одни переговоры просто так не делаются, тем более на высоком уровне — заранее все готовится. Это абсурд. Да пошел он. Сначала надо подготовить, а потом говорить: я готов», — заключил Чепа.

Депутат Госдумы Светлана Журова также отметила, что Россию не нужно принуждать к миру. В комментарии «Ленте.ру» она заявила, что Украина регулярно совершает террористические акты на территории РФ, а словами о необходимости принудить Москву украинские власти лишь пытаются оправдать свои действия.

«Мы ничему не удивляемся, конечно, но принуждать к миру нас не нужно. Мы и так постоянно предлагаем переговоры», — заключила политик.

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