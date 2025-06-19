Путин объяснил, почему ВСУ не смогут самостоятельно использовать Taurus

Путин: ВСУ не смогут сами применять Taurus, нужны немецкие офицеры

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств оценил возможность украинских военных самостоятельно применять дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона не сможет самостоятельно управлять данным видом ракет, ведь для этого нужны представители германской армии.

Путин подчеркнул, что поставки Taurus Киеву будут означать для Германии втягивание в прямой вооруженный конфликт с РФ.

12 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

4 июня Писториус заявил, что Берлин в течение нескольких недель может передать Киеву первые дальнобойные системы. Как сказал глава Минобороны ФРГ, в текущем году немецкие компании смогут произвести значительное количество дальнобойного оружия.

За два дня до этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль от партии Христианско-демократический союз назвал href=»//www.gazeta.ru/politics/news/2025/06/02/25933088.shtml»>назвал поставки немецкого оружия на Украину «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.