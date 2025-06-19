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Путин: если президент Украины нелегитимный, вся система власти становится такой же

Путин: при нелегитимном президенте Украины вся система власти такая же
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РИА Новости/Reuters

Президент РФ Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума сказал, что если первое лицо страны нелегитимное, вся система власти на Украине становится такой же.

«Подпись [на документах по итогам переговоров. — «Газета.Ru»] должна стоять легитимных властей, иначе придет следующий и выбросит это все в помойку. Так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», — сказал российский лидер.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

В конце мая 2025-го глава МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский потерял свою легитимность, поэтому его сменщики могут не признать заключенное соглашение между РФ и Украиной, если украинский президент его подпишет. Министр отметил, что Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского». По мнению российского лидера, на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система самой Украины, поскольку в их конституции «есть всякие варианты».

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским.

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