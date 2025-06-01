«Путин считает нас агрессорами. И он прав». В США признали, что НАТО ведет прокси-войну с Россией

Спецпосланник Трампа Кит Келлог признал, что конфликт на Украине превратился в своего рода прокси-войну. Он отметил, что мнение президента РФ Владимира Путина об агрессии НАТО против России в целом является верным. Ранее об этом рассуждал и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о ведении прокси-войны и в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС начал прокси-войну на Украине против РФ и проиграл ее. Москва же неоднократно заявляла, что страны Евросоюза и НАТО вооружают Киев, что делает их участниками конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог согласился с мнением президента РФ Владимира Путина о том, что НАТО находится в состоянии прокси-войны с Россией. Об этом чиновник заявил в эфире Fox News.

«[Президент РФ Владимир] Путин говорил: «Если будете продолжать поставлять [Украине] вооружение, мы будем считать вас агрессорами».

Он считает, что ситуация превратилась в прокси-войну с НАТО. Если честно, в некотором роде это действительно так. Взгляните, какую помощь оказали европейские страны. Ясно, что Путин это видит», — сказал Келлог.

Ранее Келлог уже признавал, что США ведут с РФ прокси-войну. В марте он заявил, что американский президент Дональд Трамп не будет выбирать между победой России или Украины, так как если Вашингтон продолжит активное участие в нем на Украине, то это приведет к «бесконечной прокси-войне» с Россией в ущерб американским интересам национальной безопасности.

Тогда же об этом высказался и госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — подчеркнул чиновник.

Кроме этого, американское разведсообщество выпустило отчет «Ежегодная оценка угроз» — 2025, где говорилось, что «Россия воспринимает продолжающуюся войну на Украине как прокси-конфликт с Западом, цель которого — восстановить российскую мощь и безопасность на территории ближнего зарубежья».

Европа проигрывает

Признают ведение прокси-войны и в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале мая заявил, что Евросоюз начал прокси-войну на Украине против России и проиграл ее. Он добавил, что позиция стран ЕС «заключается в том, что я не иду туда, но я оказываю влияние на воюющие стороны, и воюющие стороны там воюют вместо меня».

«Они (члены ЕС. — «Газета.Ru») финансируют войну, они обучают солдат, они дают пошаговые цели, они управляют целенаводящей системой, они собирают спутниковую информацию для украинцев, они по уши в ней. Это их война. И она таит в себе огромные опасности, не говоря о том, что одна из сторон войны является ядерной державой», — добавил Орбан.

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Газета The Hill также сообщала, что Великобритания и Евросоюз оказывают поддержку Киеву по своим, скрытым от широкой общественности мотивам. В материале говорилось, что Европе нужна Россия в качестве врага, чтобы оправдывать траты на безопасность и удерживать вместе постепенно распадающийся союз.

«Украина используется в прокси-войне по причинам, которые не имеют ничего общего с тем, что в интересах страны. Границы Украины перерисовываются, а ее суверенная территория переопределяется внешними силами», — писало издание.

Российская позиция находит подтверждение

Российские власти неоднократно заявляли о том, что страны ЕС и НАТО, поставляющие Украине вооружение, являются участниками конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в 2022 году говорил, что Североатлантический альянс фактически вступил в прокси-войну с Россией.

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил министр.

В июне 2024-го Путин заявил, что удары по российской территории западным оружием «близки к агрессии». В ноябре он напомнил, что применение дальнобойного оружия будет означать прямое вовлечение в конфликт НАТО.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что уже неоднократно обсуждалось, что конфликт на Украине — это конфликт России и коллективного Запада, главной страной которого являются США.

«Война идет. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идет», — пояснял Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же после заявления госсекретаря США Рубио подчеркивала, что российская позиция о том, что против страны ведется гибридная война, находит все больше подтверждений.