МИД: позиция РФ, что против нее идет гибридная война, находит подтверждения

Российская позиция о том, что против страны ведется гибридная война, находит все больше подтверждений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление госсекретаря США Марка Рубио о прокси-войне между Россией и США на Украине.

«Называйте как угодно: прокси, не прокси, мы говорили слово «гибридная война». Я не хочу сейчас анализировать, что сказал Рубио. Я хочу сказать нашу позицию — она (война — «Газета.Ru») находит все большее подтверждение», — заявила Захарова.

В интервью Fox News Рубио, говоря о прокси-войне на Украине между ядерными державами, также добавил, что зашедший в тупик конфликт необходимо завершить.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Рубио, напомнил, как неоднократно обсуждалось, что конфликт на Украине — это конфликт России и коллективного Запада, главной страной которого являются США.

Ранее госсекретарь США появился в эфире с крестом на лбу.