Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили слова Рубио о прокси-войне между США и Россией

МИД: позиция РФ, что против нее идет гибридная война, находит подтверждения
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская позиция о том, что против страны ведется гибридная война, находит все больше подтверждений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление госсекретаря США Марка Рубио о прокси-войне между Россией и США на Украине.

«Называйте как угодно: прокси, не прокси, мы говорили слово «гибридная война». Я не хочу сейчас анализировать, что сказал Рубио. Я хочу сказать нашу позицию — она (война — «Газета.Ru») находит все большее подтверждение», — заявила Захарова.

В интервью Fox News Рубио, говоря о прокси-войне на Украине между ядерными державами, также добавил, что зашедший в тупик конфликт необходимо завершить.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Рубио, напомнил, как неоднократно обсуждалось, что конфликт на Украине — это конфликт России и коллективного Запада, главной страной которого являются США.

Ранее госсекретарь США появился в эфире с крестом на лбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами